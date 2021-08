(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier):

Bordoni (Lega), case comunali Nuova Ostia, migliaia di persone in emergenza abitativa – “Sono dalla parte dei cittadini e dei residenti: anni di denunce, manifestazioni, ricorsi e sentenze del Tar fino al punto di rischiare di perdere la casa a chi risiede presso le case Larex ed ex Armellini. Gli appartamenti sono sotto sfratto perché molte case sono state dichiarate inagibili”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime. ”Durante l’ultimo anno ho predisposto tutta una seria di interrogazioni alla Raggi – aggiunge Bordoni – proprio per evitare l’ipotesi di uno sfratto esecutivo. Inconcepibile che a tre anni dalla prima sentenza, l’Amministrazione non abbia ancora avviato un percorso di soluzione abitativa per i residenti di Nuova Ostia nelle proprietà Larex ed Armellini. Ci auguriamo che il primo impegno del prossimo Campidoglio sia quello di tutelare i nuclei in emergenza abitativa in via prioritaria e successivamente pensi ad un piano di ristrutturazione degli immobili e riqualificazione di quell’area. Nel rispetto della legalità, nessuno deve rimanere in mezzo ad una strada, ci sono famiglie in quegli appartamenti che pagano l’affitto al Comune di Roma e i cittadini non possono scontare scelte sbagliate dell’Amministrazione a causa di un contenzioso a cui la Raggi non ha saputo trovare soluzione.” Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni

