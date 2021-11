(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

12 november 2021 – 16:41

Boosterprik versneld van start

Eind volgende week start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Dat betekent dat deze mensen bovenop de vaccinatie die zij eerder kregen nog een vaccin kunnen krijgen, een booster, om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames op peil te houden. Daarna worden mensen tussen de 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag besloten na overleg met het RIVM, GGD GHOR en de zorgkoepels. Als de 60-plussers geweest zijn krijgt de rest de gelegenheid.

De effectiviteit van de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. De vaccins bieden voor 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname. Toch biedt een booster de oudsten en kwetsbaren een extra bescherming tegen ziekenhuisopname. Ook stelt het kabinet een booster beschikbaar voor medewerkers in de zorg met contact met patiënten en cliënten, gelet op de grote druk op de zorg en het belang van zorgcontinuïteit. De gezondheid van medewerkers in de zorg is cruciaal in deze drukke tijden en nu er weer zoveel van hen wordt gevraagd.

Half oktober heeft minister De Jonge de Gezondheidsraad verzocht om een nieuw advies voor de boosterprik. De Gezondheidsraad heeft op dinsdag 2 november geadviseerd uit voorzorg te starten met een booster voor 60-plussers om toename van ernstige ziekte voor te zijn.

Besmettingen en het nut van een booster

De Gezondheidsraad geeft aan dat het versneld toedienen van de boosterprik op dit moment slechts een relatief beperkt effect zal hebben op het aantal besmettingen. Ook moet het nieuwe advies niet gezien worden als een instrument om de huidige besmettingsgolf in te dammen. Voor de algemene bevolking beschermen de COVID-19-vaccins nog steeds erg goed tegen ernstige ziekte en zieken huisopname (respectievelijk 94% tegen ziekenhuis- en 97% tegen IC-opname). Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming.

Landelijke campagne: vaccinatie vooral bij en door de GGD

De oudsten en meest kwetsbaren komen vanaf vrijdag 19 november aan de beurt. Leeftijd is de belangrijkste voorspeller voor ernstige ziekte door COVID-19. De uitnodigingen vallen vanaf donderdag 18 november bij de 80-plussers op de mat. Het callcenter en de digitale portal zijn dan ook open. Overigens mogen mensen die aan de beurt zijn meteen ook hun partner meenemen. Het is sowieso een dringend advies aan iedereen om zoveel mogelijk naar een GGD-locatie te komen, al dan niet gebracht door een familielid. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een booster krijgen. De GGD begint met 70 locaties, oplopend tot ruim 80.

Vanaf dinsdag 23 november komen ook inwoners van zorginstellingen aan bod, te beginnen bij instellingen met een eigen arts. Zij kunnen vanaf volgende week maandag vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren kunnen een beroep doen op de GGD, opgeven kan per donderdag 18 november.

Vanaf het eind van december ontvangen de circa 4 miljoen 60-plussers naar verwachting ook een uitnodiging voor een boostervaccin. Zij krijgen de booster ook op één van de GGD-locaties. Ook de 60-plussers op de BES-CAS-eilanden krijgen een booster aangeboden vanaf dinsdag 23 november. Nadat de primaire doelgroep is geweest.

De zorg prikt de zorg

Ook medewerkers in de zorg en ondersteuners die contact hebben met patiënten en cliënten krijgen een aanbod voor een booster. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Op deze locaties prikken medewerkers uit de zorg de zorgmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de GGD. Deze zorgbrede solidariteit is gisterenavond met alle betrokken partijen overeengekomen en wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun personeel te prikken.

