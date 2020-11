(AGENPARL) – mar 10 novembre 2020 *BONUS PC, FACCI (LEGA ER) PUNTA IL DITO CONTRO LA REGIONE: “AVVANTAGGIA

GLI OPERATORI TELEFONICI, NON LE FAMIGLIE DELLA MONTAGNA”*

BOLOGNA, 10 NOV – “La Regione, nel nobile intento di sostenere le famiglie

delle zone montane, di fatto non fa che foraggiare gli operatori

telefonici, sostenendo i contraenti forti. La gestione del Bonus

connettività è totalmente sbagliata”. Così il consigliere regionale della

Lega ER, Michele Facci, oggi in aula nel corso del question time, ha

presentato un’interrogazione a risposta immediata firmata anche dal

capogruppo Matteo Rancan.

“Ieri è partito il bonus pc per le aree montane. Un’iniziativa per cui la

Regione Emilia-Romagna rende disponibili oltre 4 milioni di euro

nell’ambito del Piano nazionale voucher. Ad accedere al contributo saranno

le 8.600 famiglie residenti nei 119 Comuni montani con Isee sotto ai 20mila

euro” ha spiegato il leghista.

“Un’iniziativa lodevole, presentata dagli assessori Paola Salomoni (Scuola)

e Barbara Lori (Montagna) come una ricetta contro lo spopolamento, per

colmare il divario digitale e rendere la montagna più attrattiva” ha

proseguito.

“Nella pratica, però, le risorse non vengono assegnate alle famiglie, ma

agli operatori delle telecomunicazioni. Saranno loro a stabilire quali

prodotti offrire, quali pc o tablet inserire nel pacchetto. Non è un caso

che ci sia stata una levata di scudi da parte delle associazioni di

categoria e dei piccoli rivenditori di zona, che vengono di fatto

bypassati” ha accusato Facci, chiedendo le motivazioni di una decisione

definita “vessatoria”.

“Si tratta di un fondo MISE per l’incentivo della domanda di connettività e

non dell’acquisto di device. Quest’ultimo è solo un mezzo per raggiungere

l’obiettivo” ha ribattuto l’assessore Salomoni. “Noi abbiamo voluto

favorire l’area montana” ha spiegato.

Una replica che non ha convinto Facci: “Non metto in discussione l’intento

nobile, ma il metodo. Così non c’è una libera scelta da parte del

consumatore. Si doveva dare il bonus in mano alle famiglie, controllando

che venisse utilizzato correttamente. Purtroppo in questo modo l’operatore

detterà le condizioni del mercato e il consumatore finale dovrà adeguarsi a

queste”.

—

