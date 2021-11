(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Bonus. de Bertoldi (FdI): servono certezze per imprese e cittadini. Aliquota unica e basta penalizzazioni

“Per i bonus edilizi Fratelli d’Italia chiede certezze tanto per le imprese tanto per gli utenti. E’ necessario, infatti, programmare ed avere tempi certi e per questo è essenziale avere misure chiare ed inequivocabili. Serve, inoltre, bloccare la misura per 5 anni consentendo così di operare lungo un’ottica quinquennale, avendo la sicurezza che la norma rimanga tale. Poi bisogna procedere verso una semplificazione delle aliquote, un’aliquota unica universale per tutti i bonus, e soprattutto eliminando le penalizzazioni oggi esistenti. Infine, non è accettabile che si pongano discriminazioni tra condomini e casette a schiera, o che si introducano limiti ISEE, il tutto nell’incertezza temporale, perché tutto ciò penalizza il sistema Italia e genera solo inflazione per eccesso di domanda. Dal presunto governo dei migliori ci attendiamo ben altro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro, al termine della conferenza stampa “Quale futuro dei bonus edilizi?”.

________________________

