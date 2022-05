(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Bondskanselier Scholz van Duitsland bezoekt Nederland

13 mei 2022 – 15:33

Bondskanselier Scholz van Duitsland bezoekt Nederland

Bondskanselier Scholz van Duitsland brengt donderdag 19 mei 2022 een bezoek aan Nederland. Het eerste officiële bezoek van de bondskanselier aan ons land staat in het teken van de goede bilaterale relatie tussen Nederland en Duitsland. Tijdens het bezoek van de bondskanselier staan ontvangsten door Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte op het programma.

Minister-president Rutte heet bondskanselier Scholz welkom bij aankomst in Nederland. Hierna vertrekken zij naar Paleis Huis ten Bosch waar de bondskanselier in audiëntie wordt ontvangen door de Koning.

Aansluitend gaan de bondskanselier en de minister-president naar het ministerie van Algemene Zaken voor een delegatieoverleg. Tijdens dit overleg zal onder meer gesproken worden over de oorlog in Oekraïne, de bilaterale samenwerking, klimaat en energie en overige onderwerpen op de Europese agenda.

Het bezoek wordt afgesloten met een informeel diner.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

Tijdens het bezoek van de bondskanselier is een aantal persmomenten voorzien.

Locatie

Paleis Huis ten Bosch

16.45 uur

Aanvang audiëntie.

Beeldmoment.

Locatie

Ministerie van Algemene Zaken – Binnenhof 20

17.25 uur

Aankomst Bondskanselier Scholz en minister-president Rutte.

Beeldmoment.

Aansluitend

Delegatieoverleg.

Kort beeldmoment bij aanvang.

18.15 uur

Gezamenlijke persontmoeting.

Er geldt voor de beeldmomenten binnen een (zeer) beperkte toelatingsregeling.

