(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Bologna, Marchese (FI): Da Conti teatrino indecente sulla pelle delle famiglie.

“Isabella Conti decide di prendersela con la nostra Senatrice Licia Ronzulli colpevole di smascherare il teatrino indecente messo in atto, sulla pelle delle famiglie bolognesi, dall’esponente di Italia Viva. La sua finta promessa di asili nido gratuiti è stata bocciata dalla stessa coalizione di sinistra a cui lei appartiene. Quindi guardi in casa propria invece di dare lezioni ad altri, la smetta con gli slogan e abbia il coraggio di dire che la sua, in realtà, è la lista di Italia viva visto che i massimi esponenti del partito sono sempre a Bologna a farle campagna elettorale”.

Lo dichiara in una nota Aldo Marchese vice coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna.

