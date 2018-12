Bologna, incidente stradale sulla “A.13”, coinvolta autocisterna con 33.000 litri di gasolio

(AGENPARL) – Roma ven 28 dicembre 2018

Il 27 dicembre alle 09.04, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti sull’autostrada “A.13” Ferrara-Bologna direzione Sud, poco prima dell’uscita di Altedo, per incidente stradale.

L’incidente ha riguardato un’autocisterna trasportante circa 33.000 litri di gasolio che, per cause, ancora, da accertare, è uscita di strada terminando la corsa sul fosso di guardia posto a margine della sede stradale, ribaltata su un fianco.



Il sinistro non ha determinato conseguenze per il conducente ed il passeggero ed ha

causato lo sversamento di piccoli quantitativi di gasolio, immediatamente tamponato con

apposite “panne” antinquinamento, ma si è reso necessario procedere allo svuotamento della

cisterna prima del recupero dell’automezzo, per prevenire maggiori rischi di inquinamento e

di incendio, in relazione alle caratteristiche della sostanza.



Tali operazioni hanno richiesto, dopo l’intervento iniziale di un’APS (Autopompa Serbatoio) del Comando di Ferrara, prima a giungere sul posto per la particolare ubicazione dell’incidente, l’intervento dei nuclei NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) di Bologna e Venezia, quest’ultimo specializzato nei travasi di sostanze chimiche.



Considerato che il ribaltamento ha impedito di utilizzare per lo svuotamento i sistemi a bordo del veicolo, si è reso necessario praticare dei fori nella parte superiore del mantello della cisterna con un’apposita fresa ad acqua, specifica per interventi in presenza di sostanze infiammabili e combustibili. Il gasolio prelevato è stato travasato in altre autocisterne con l’ausilio di pompa elettrica specifica per sostanze chimiche e idonea ad operare in atmosfere potenzialmente esplosive.



L’intervento ha richiesto la chiusura di parte della carreggiata del tratto autostradale interessato, la cui circolazione non è stata tuttavia interrotta. Sul posto presente personale Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Società Autostrade.



