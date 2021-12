(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Bologna, Forza Italia: Potere al Popolo usa atteggiamento intimidatorio

contro di noi

Stigmatizziamo il comportamento degli amici di potere al popolo che,

essendo da sempre piuttosto allergici al normale dibattito democratico,

persistono con un atteggiamento chiaramente intimidatorio nei confronti

della nostra Costanza Bendinelli. Ricordiamo che la stessa è stata

legittimamente eletta consigliere di circoscrizione al San Donato/San

Vitale. Forza Italia rispetta e rispetterà le sentenze siano esse di

proclamazione degli eletti che eventualmente quella del TAR. In attesa

dunque che il normale processo democratico e di verifica si compia,

esprimiamo la totale vicinanza di tutto il movimento al nostro

Consigliere Bendinelli invitandola a proseguire la sua azione politica.

I membri di PAP abbiano invece rispetto per le Istituzioni oltre che

delle persone, perché in democrazia funziona così.

Lo dichiarano in una nota Aldo Marchese, Vice Coordinatore di Forza

Italia Emilia-Romagna e Nicola Stanzani, Capogruppo di Forza Italia

Bologna

