E’ una gran bella notizia il fatto che, da oggi, ripartano le prenotazioni per la vaccinazione anti-covid su tutto il territorio della Ausl di Bologna. In questa fase di ripresa è assolutamente necessario che la campagna vaccinale non subisca ritardi: il Governo, di cui Forza Italia è parte, si è fin da subito impegnato ad assicurare le forniture necessarie alle Regioni in tempi rapidi e in maniera continuativa. Dal suo insediamento, il Generale Figliuolo ha dato prova di competenza, capacità e determinazione nel traghettare l’Italia fuori dall’emergenza covid e i risultati di questa incredibile campagna vaccinale sono sotto gli occhi di tutti. Siamo al rush finale e non bisogna mollare. Il Paese merita di ripartire in sicurezza lasciandosi alle spalle l’incubo di un nemico invisibile che per troppo tempo ci ha costretti a fermarci.

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

