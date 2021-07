(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo

PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

E REDDIT

I TITOLARI

DI CARICHE

DI CUI

LL’ART

ICOLO

DELLA LEGGE

LUGLIO

1982,

. 441

BOLLETTINO 2020

Supplemento

DICHIARAZIONI PATRIMONIALI E REDDITUALI RESE A

CURA DEGLI INTERESSATI

ALLA DATA DEL

ANNO DI RIFERIMENTO REDDITI 201

presente

Supplemento al

ollettino

indicato

il reddito complessivo

contenuto nell

dichiarazione dei red

diti 2020

anno di imposta 201

percepito dai titolari delle

seguenti

cariche

previste

dall’articolo

la legge 5 luglio 1982, n. 441:

1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti

pubblici, anche eco

nomici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di

nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri

od a singoli Ministri;

2) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali de

lle società al cui

capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di

partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) presidenti, vicepresidenti,

amministratori delegati e

direttori generali degli enti o ist

ituti

privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al

cinquanta per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in

bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento

milioni;

4) direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) direttori generali delle aziende speciali di cui al

regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578

dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti

Sono altresì indicati,

in forma

analitica, i beni immobiliari (

terreni e fabbricati),

beni mobili

iscritti in pubblico registro,

partecipazioni in società,

esercizio di funzioni di amministratore o

sindaco di società

relativi ai soggetti sopra indic

Annotazione:

Carica iniziale:

unzione per la quale il

itola

re, per la prima volta, invia la

cumentazione prevista per legge.

Carica ricoperta: F

unzione invariata rispetto al precedente Bollettino

Carica cessata:

unzione che si conclude nell’anno di riferimento del Bollettino

€ 238.663,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ABRIGNANI SERGIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

DIRETTORE GENERALE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 99.995,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ALGIERI KLAUS

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL

Carica ricoperta:

Ente:

Esercizio di funzioni:

Legale Rappresentante di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA

CALABRIA (ASSOG)

Presidente di UNIONCAMERE CALABRIA

In aumento:

Legale Rappresentante dell’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA

PROVINCIA DI COSENZA

In diminuzione:

€ 190.181,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

AMMIRATI MARIA PIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

ISTITUTO LUCE CINECITTA’ SRL

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.1 Fabbricato di proprietà nel Comune di Roma

Iniziale

Beni mobili

n.1 Autovettura TOYOTA IQ – anno di

immatricolazione 2010

n.1 Autovettura FIAT Seicento – anno di

immatricolazione 2000

Iniziale

€ 177.871,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ANDRACCO MATTEO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

VICE PRESIDENTE

AMAIE SPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 200.805,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ANNUNZIATA ANDREA

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO

CENTRALE

Carica iniziale:

Ente:

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA

ORIENTALE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 18.168,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ARAGONA PIERFRANCESCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

LIQUIDATORE

PROTEKOS SPA SOC. GESTIONE PATTO TERRITORIALE DEL

COSENTINO

Carica ricoperta:

Ente:

€ 62.977,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BAGARANI MASSIMO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

COMMISSARIO AGGIUNTO

CREA – CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E

L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 81.346,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BAMBINA FRANCESCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO “A.SCONTRINO”

TRAPANI

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.9 Fabbricati di proprietà nel Comune di Alcamo

n.8 Fabbricati di proprietà nel Comune di

Alcamo -Marina (TP)

n.4 Fabbricati di proprietà nel Comune di

Castellammare del Golfo (TP)

Iniziale

Beni mobili

Autovettura MERCEDES Classe A – Anno di

immatricolazione 2016

Autovettura FIAT 600 – Anno di

immatricolazione 1969

Iniziale

€ 37.278,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BERNABE’ TONINO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 165.958,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BIANCHI DONATELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 153.053,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BIONDI ROBERTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

VICE PRESIDENTE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.1 Fabbricato in comproprietà al 50% nel

Comune di Modigliana (FC)

n.1 Fabbricato in coproprietà al 11,10% nel

Comune di Modigliana (FC)

n.1 Fabbricato in coproprietà al 22,22% nel

Comune di Modigliana (FC)

n.1 Terreno in comproprietà al 50% nel Comune

di Modigliana (FC)

n.1 Terreno in comproprietà al 11,10% nel

Comune di Modigliana (FC)

Iniziale

Partecipazioni in società

n.1 partecipazione al 32% nella B.I.M.P. S.r.l. –

Modigliana FC)

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Consigliere della Confartigianato Servizi Soc. Coop (FC)

Iniziale:

€ 118.295,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BONAT MARCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

SEGRETARIO GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Carica ricoperta:

Ente:

Beni mobili

N.1 Autovettura Volskwagen Polo Cv16

immatricolata nel 2001

In diminuzione

Beni mobili

N.1 Autovettura Toyota Yaris Cv15

immatricolata nel 2007

In aumento

Esercizio di funzioni:

Componente Collegio sindacale Fondazione P. Fojanini

In diminuzione:

Componente Cda Fondazione P. Fojanini

In aumento:

€ 185.273,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

BRATTI ALESSANDRO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

DIRETTORE GENERALE

ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA

RICERCA AMBIENTALE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 100.441,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

CASTRONOVO GIUSEPPE

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CECITA’ IAPB ONLUS

Carica ricoperta:

Ente:

Dichiarazioni di coniuge non separato e dei figli conviventi

€ 27.916,00

Coniuge

Relazione:

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

€ 153.130,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

CHIOVELLI ALBERTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

COMMISSARIO STRAORDINARIO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA

ORIENTALE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n. 3 fabbricati di proprietà (appartamento + 2 box

auto) nel Comune di Roma

Iniziale

Beni mobili

Autovettura Mercedes Smart cv 45 immatricolata

nel 2005

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Componente dell’Assemblea e del Consiglio Gen. dell’ACI

Iniziale:

€ 135.419,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

CICUTTO ROBERTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

AMMINISTRATORE DELEGATO

ISTITUTO LUCE CINECITTA’ SRL

Carica cessata:

Ente:

PRESIDENTE

ISTITUTO LUCE CINECITTA’ SRL

Carica cessata:

Ente:

€ 55.225,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

CORCIO MICHELE

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

VICE PRESIDENTE

AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA

CECITA’ IAPB ONLUS

Carica ricoperta:

Ente:

Dichiarazioni di coniuge non separato e dei figli conviventi

€ 23.515,00

Coniuge

DE FILIPPIS CARMELA

Relazione:

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

€ 151.270,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

CROCCOLO FABIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE

ANSFISA – AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE

FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E

AUTOSTRADALI

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.1 fabbricato in comproprietà nel Comune di

n.1 fabbricato in comproprietà nel Comune di

Alleghe (BL)

n.1 fabbricato in comproprietà nel Comune di

Caorle (VE)

Iniziale

Beni mobili

Autovettura LANCIA VOYAGER CV 25 anno di

immatricolazione 2011

Autovettura FIAT 16 CV19 anno di

immatricolazione 2009

Iniziale

€ 177.311,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

DA POZZO GIOVANNI

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

AMMINISTRATORE DELEGATO

Carica iniziale:

Ente:

PRESIDENTE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.1 Fabbricato (villa) di proprietà nel Comune di

Tolmezzo (UD)

n.1 Fabbricato (appartamento) in comproprietà

nel Comune di Grado (GO)

n.1 Fabbricato (appartamento) in comproprietà in

Francia

Iniziale

Partecipazioni in società

Quote possedute pari al 70% della Abbigliamento

da Pozzo Elio di Da Pozzo Giovanni & C. S.a.s.

N.1000 azioni della Banca di Cividale Scpa

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Presidente della FIN PROMOTER SCPA di Roma

Presidente della PROMOS ITALIA SCRL di Milano

Presidente della INNEXPA di Milano

Consigliere e Presidente del Comitato Esec. Della CONFIDI FRIULI SCPA di

Pordenone

Presidente della SERVIZI IMPRESE UDINE SRL di Tavagnacco (UD)

Amministratore Unico della TERZIARIA CAT UDINE Srl

Iniziale:

€ 234.935,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

D’AGOSTINO ZENO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

ORIENTALE – PORTO DI TRIESTE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.1 fabbricato (abitazione) di proprietà nel

comune di San Giovanni lupatoto (VR)

n.1 fabbricato di proprietà nel comune di Legnago

n. 1 fabbricato in comproprietà nel comune di

Folgaria (TN)

Iniziale

Beni mobili

Autovettura VW passat cv20 immatricolata nel

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Amministratore unico di RAM SPA; Presidente Consorzio di sviluppo economico

locale dell’area Giuliana; Componente del CDA dell’azienda speciale per il porto di

Monfalcone.

Iniziale:

€ 133.045,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

DANOVARO ROBERTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI

Carica ricoperta:

Ente:

€ 190.208,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

DI BLASIO FULVIO LINO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

Fabbricato di proprietà nel Comune di Roma

Iniziale

Beni mobili

Motociclo – anno di immatricolazione 2020

Iniziale

€ 21.192,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

FANTACCI ALESSANDRO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

LIQUIDATORE

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL IN LIQUID.

Carica ricoperta:

Ente:

Beni mobili

Autovettura JEEP RENEGADE CV 17, anno di

immatricolazione 2019

In aumento

€ 127.184,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

FERRARI ANGELA

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

DIRETTORE GENERALE

AMAIE SPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 113.386,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

FRANCHI BRUNO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO – ANSV

Carica ricoperta:

Ente:

€ 95.205,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

FURIA DONATELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE

ISIA PESCARA DESIGN – ISTITUTO SUPERIORE PER LE

INDUSTRIE ARTISTICHE

Carica ricoperta:

Ente:

Beni mobili

n.1 automobile Mini Cooper Countryman SD

ALL.4 – CV 20 – anno di immatricolazione 2019

In aumento

€ 213.263,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

GAUDIO CARLO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

COMMISSARIO AGGIUNTO

CREA – CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E

L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

Carica cessata:

Ente:

PRESIDENTE

CREA – CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E

L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

Carica iniziale:

Ente:

€ 204.863,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

GIOLITO ROBERTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

ISIA ROMA DESIGN – ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE

ARTISTICHE

Carica iniziale:

Ente:

Beni mobili

immatricolata nel 1978

In diminuzione

Beni mobili

Autovettura VW 47 W4 CV 18 anno di

immatricolazione 1971

In aumento

€ 10.870,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

GOLLINUCCI ARMANDO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

VICE PRESIDENTE

CAMERA ARBITRALE DI MILANO SRL

Carica cessata:

Ente:

€ 125.709,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

GOLZIO PAOLO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

AMMINISTRATORE DELEGATO

ASP – ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 76.582,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

GUERRIERI LUCIANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

N. 2 fabbricati in comproprietà al 50% nel

Comune di Piombino (LI)

Iniziale

Beni mobili

Autovettura VW Tiguan 2.0 cv 110 immatricolata

nel 2018

Iniziale

€ 177.223,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

LAPORTA STEFANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

ISPRA – ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA

RICERCA AMBIENTALE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 125.543,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

LATORRE NICOLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE GENERALE

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

Fabbricato di proprietà (100%) nel Comune di

Fabbricato di proprietà (100%) nel Comune di

Fasano (BR)

n.4 fabbricati in comproprietà (50%) nel Comune

di Fasano (BR)

n.3 fabbricati in comproprietà (50%) nel Comune

di Monopoli (BA)

Iniziale

€ 150.921,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MAGRO PAOLO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI – ONFA

Carica ricoperta:

Ente:

Beni immobili

terreno in comproprietà nel Comune di Udine

In aumento

Beni mobili

FORD CMAX CV 17 immatricolata nel 2017

In aumento

€ 149.470,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MANTOAN DOMENICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

€ 149.470,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MANTOAN DOMENICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

€ 329.397,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MASI MAURO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSAP – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI

Carica cessata:

Ente:

PRESIDENTE

CONSAP – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI

Carica ricoperta:

Ente:

€ 321.148,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MATTAJ IAIN WILLIAM

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

Fabbricato in comproprietà nel Comune di

Heidelberg – Germania

Iniziale

Beni mobili

Autovettura Mercedes cv 100 immatricolata nel

2009.

Iniziale

Partecipazioni in società

Azioni varie ripartite in 38 società con sedi

all’estero.

Iniziale

€ 196.039,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MATTOSCIO NICOLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

ISIA PESCARA DESIGN – ISTITUTO SUPERIORE PER LE

INDUSTRIE ARTISTICHE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 104.205,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

MERONI CHIARA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

VICE PRESIDENTE

INFN – ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.6 fabbricati di proprietà, n.1 fabbricato in

comproprietà, n.1 fabbricato in multiproprietà,

n.2 posti auto in comproprietà e n.6 box in

comproprietà in vari comuni.

Iniziale

Beni mobili

Autovetture: MERCEDES Classe A CV 85

immatricolata nel 2010; TOYOTA Yaris CV 61

immatricolata nel 2017 (in comproprietà).

Iniziale

Partecipazioni in società

Quote possedute pari al 97% della ODL Srl di

Bergamo

Iniziale

€ 70.547,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

PANCOTTI GIANLUIGI

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

AMAIE SPA

Carica ricoperta:

Ente:

Beni immobili

Fabbricato (abitazione) di proprietà nel Comune

di Sanremo (IM)

In diminuzione

Beni mobili

Autovettura Volkswagen Tiguan cv 20

immatricolata nel 2009 e Ford Fiesta cv 14

immatricolata nel 2013

(al 50% con coniuge).

In diminuzione

Beni mobili

Autovettura VW T-ROC 1.5 Tsi cv 16

immatricolata nel 2020 (al 50% con il coniuge).

In aumento

€ 32.631,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

PEZZI FABIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

VICE PRESIDENTE

Carica cessata:

Ente:

€ 162.239,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

PILUTTI MARIA LUCIA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE

Carica iniziale:

Ente:

SEGRETARIO GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE – UDINE

Carica ricoperta:

Ente:

Beni immobili

Fabbricato di proprietà nel Comune di Udine;

N. 2 fabbricati di proprietà nel Comune di

Lignano Sabbiadoro (UD)

In diminuzione

Beni mobili

Autovettura Toyota RAV4 ibrida immatricolata

nel 2019

In aumento

Esercizio di funzioni:

Procuratore generale della I.TER Scrl di Udine

In aumento:

€ 221.975,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

PRETE SERGIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – PORTO DI

TARANTO

Carica ricoperta:

Ente:

Beni immobili

n.1 Fabbricato in comproprietà nel Comune di

Taranto

n.2 Fabbricati in nuda proprietà nel Comune di

Taranto

In aumento

€ 150.580,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

RANOCCHI CLAUDIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO LUCE CINECITTA’ SRL

Carica cessata:

Ente:

Beni immobili

Fabbricato (appartamento abitazione) di proprietà

nel Comune di Roma

Fabbricato (appartamento a dispos.) di proprietà

nel Comune di Ladispoli

Iniziale

Beni mobili

Jeep Compass – CV 17 – anno di

immatricolazione 2020

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Sindaco della Fondazione Fare Cinema

Iniziale:

€ 128.261,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

RECCHIA PIERFAUSTO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

AMMINISTRATORE DELEGATO

DIFESA SERVIZI SPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 154.714,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

RIGHI PIERO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

DIRETTORE GENERALE

AEROPORTO DI GENOVA SPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 71.119,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

RIZZOLI MASSIMILIANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE

CONSERVATORIO DI MUSICA “F.A.BONPORTI” DI TRENTO

Carica ricoperta:

Ente:

Beni mobili

n.1 Autovettura in noleggio a lungo termine –

TOYOTA Auris SW – CV 112

In aumento

€ 100.392,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ROMEO ANTONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

DIRETTORE

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DINTEC

Carica iniziale:

Ente:

€ 171.876,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ROMEO GIOVANNA

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

DIFESA SERVIZI SPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 210.612,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ROSSI DANIELE

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO

Carica ricoperta:

Ente:

€ 144.686,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

RUTA GIANFRANCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DINTEC

Carica cessata:

Ente:

Esercizio di funzioni:

Consigliere CdA dell’IFOA di Reggio Emilia.

In diminuzione:

€ 74.525,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

SALSI LUCIANO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

AMMINISTRATORE UNICO

UNIONCAMERE EMILIA ROMAGNA SERVIZI

Carica ricoperta:

Ente:

€ 128.479,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

SANASI D’ARPE VINCENZO FEDERICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

AMMINISTRATORE DELEGATO

CONSAP – CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n.1 Fabbricato di proprietà nel Comune di Roma

n.3 Fabbricati di proprietà nel Comune di Lecce

n.2 Fabbricati in comproprietà per 1/3 nel

Comune di Nardo’ (Lecce)

n.1 Terreno in comproprietà per 1/3 nel Comune

di Copertino (Lecce)

n.2 Terreni in comproprietà per 2/26 nel Comune

di Nardo’ (Lecce)

Iniziale

Partecipazioni in società

Quote possedute pari al 100% della S.D.A.

IMMOBILIARE S.R.L. ROMA, Piazza del

Popolo, 3

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Amministratore della S.D.A. IMMOBILIARE S.R.L. ROMA, Piazza del Popolo,

Iniziale:

€ 154.604,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

SCALABRINI GIANFRANCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

Carica ricoperta:

Ente:

€ 145.750,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

SIMONI MARCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

n. 1 fabbricato in comproprietà nel comune di

Iniziale

Beni mobili

un ciclomotore Vespa CV 8 immatricolato nel

Iniziale

Partecipazioni in società

40% della società Hope Srl in liquidazione

(Cancellazione dal registro delle imprese avvenuta

il 03/02/2020)

Iniziale

€ 341.575,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

STROLEGO SABRINA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

VICE PRESIDENTE

AREA SCIENCE PARK – AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E

TECNOLOGICA DI TRIESTE

Carica iniziale:

Ente:

Beni mobili

Autovetture: Mini Couper Countryman – CV 20 –

anno di immatricolazione 2014; Fiat 500

“Topolino” – CV 8 – anno di immatricolazione

1951; Fiat 1100/E – CV 13 – anno di

immatricolazione 1950.

Imbarcazione da diporto: Sabiana – Cranchi

Endurance cv 30 immatricolata nel 2016.

Motocicli: Scooter Piaggio C15/1/10 cv 1

immatricolatto nel 2016; Guzzi Galletto 192 cv 2

immatricolato nel 1954; Guzzi Falcone Turismo

cv 5 immatricolato nel 1960.

Iniziale

Partecipazioni in società

n.350.000 azioni pari al 70% delle quote

possedute di ERGOLINES LAB S.R.L. di Trieste;

n.5.200 azioni pari al 52% delle quote possedute

di LABORATORIO CENTRO POTENZIALE

UOMO DI FORMAZIONE

INTERNAZIONALE IMPRESA SOCIALE A

R.L. di Udine;

n.4.680 azioni pari al 45% delle quote possedute

di MONTEMARE S.R.L. di Loc. Prosecco

Trieste;

n.520 azioni pari al 5% delle quote possedute di

MONTEMARE S.R.L. di Loc. Prosecco Trieste

(NUDA PROPRIETA’);

n.100 azioni pari al 50% delle quote possedue di

ESFIN IMOB S.R.L. Di Brasov – Romania.

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Amministratore Unico di ERGOLINES LAB SRL e di LABORATORIO

CENTRO POTENZIALE UOMO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE

IMPRESA SOCIALE A R.L.

Iniziale:

€ 149.029,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

TARICCO GIANDOMENICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

PRESIDENTE

CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Carica iniziale:

Ente:

Beni immobili

N. 2 fabbricati (abitazione+pertinenza) di

proprietà nel Comune di Roma;

N. 2 fabbricati (abitazione+pertinenza) di

proprietà nel Comune di Fiumicino (RM).

Iniziale

Beni mobili

Autovettura BMW Gran Tourer cv 20

immatricolata nel 2016

Iniziale

Partecipazioni in società

Azioni n. 286 di Generali Assicurazioni, n. 1.000

di Mediaset SpA, n. 353 della Leonardo SpA, n.

12 della Enel SpA e n. 17 della Telecom SpA.

Iniziale

€ 189.569,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

TOZZI ANTONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE GENERALE

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO

DELL’AGRICOLTURA SIN SPA

Carica ricoperta:

Ente:

Beni immobili

n.1 fabbricato (villetta a schiera) di proprietà nel

Comune di Benevento

Iniziale

Esercizio di funzioni:

Sindaco/Membro della LABIT S.R.L.

Iniziale:

€ 180.074,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

TRINGALI MAURO

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

DIRETTORE GENERALE

ANPAL SERVIZI SPA

Carica ricoperta:

Ente:

Beni mobili

N.1 AUTOVETTURA – TOYOTA RAV 4 – CV

23 – ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2016

In diminuzione

Beni mobili

N.1 AUTOVETTURA – TOYOTA RAV 4 – CV

23 – ANNO DI IMMATRICOLAZIONE 2020

In aumento

€ 53.756,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

VENERI GIUSEPPE

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI SPA – CRPA

Carica ricoperta:

Ente:

€ 106.751,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

VITALE RAFFAELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE:

LIQUIDATORE

MONCALIERI TECNOPOLO SRL – MONTEPO

Carica ricoperta:

Ente:

Beni immobili

n.1 fabbricato di proprietà nel Comune di Milano

In aumento

€ 7.735,00

Reddito complessivo rilevato dalla dichiarazione dei redditi:

ZAMBON FRANCESCO

SITUAZIONE PATRIMONIALE: INVARIATA

PRESIDENTE

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Carica iniziale:

Ente:

INDICE

NOMINATIVO

N.PAGINA

ABRIGNANI SERGIO

ALGIERI KLAUS

AMMIRATI MARIA PIA

ANDRACCO MATTEO

ANNUNZIATA ANDREA

ARAGONA PIERFRANCESCO

BAGARANI MASSIMO

BAMBINA FRANCESCO

BERNABE’ TONINO

BIANCHI DONATELLA

BIONDI ROBERTO

BONAT MARCO

BRATTI ALESSANDRO

CASTRONOVO GIUSEPPE

CHIOVELLI ALBERTO

CICUTTO ROBERTO

CORCIO MICHELE

CROCCOLO FABIO

DA POZZO GIOVANNI

D’AGOSTINO ZENO

DANOVARO ROBERTO

DI BLASIO FULVIO LINO

FANTACCI ALESSANDRO

FERRARI ANGELA

FRANCHI BRUNO

FURIA DONATELLA

NOMINATIVO

N.PAGINA

GAUDIO CARLO

GIOLITO ROBERTO

GOLLINUCCI ARMANDO

GOLZIO PAOLO

GUERRIERI LUCIANO

LAPORTA STEFANO

LATORRE NICOLA

MAGRO PAOLO

MANTOAN DOMENICO

MANTOAN DOMENICO

MASI MAURO

MATTAJ IAIN WILLIAM

MATTOSCIO NICOLA

MERONI CHIARA

PANCOTTI GIANLUIGI

PEZZI FABIO

PILUTTI MARIA LUCIA

RANOCCHI CLAUDIO

RECCHIA PIERFAUSTO

RIGHI PIERO

RIZZOLI MASSIMILIANO

ROMEO ANTONIO

ROMEO GIOVANNA

ROSSI DANIELE

RUTA GIANFRANCO

SALSI LUCIANO

SANASI D’ARPE VINCENZO FEDERICO

NOMINATIVO

N.PAGINA

SCALABRINI GIANFRANCO

SIMONI MARCO

STROLEGO SABRINA

TARICCO GIANDOMENICO

TOZZI ANTONIO

TRINGALI MAURO

VENERI GIUSEPPE

VITALE RAFFAELLA

ZAMBON FRANCESCO

Supplemento Bollettino 2020

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento

per il

oordinamento

mministrativo

Via della Mercede, n. 9

Capo Dipartimento

Sergio Fiorentino

00187 Roma

3729/

🔊 Listen to this