(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 BOLLETTE: GIACOMONI (FI), MEF SMENTISCA PATUANELLI, MINISTRO ‘STIA SERENO’

Roma, 5 dicembre 2021 – “Il ministro Patuanelli, intervistato da ‘La Stampa”, sostiene che ‘le bollette saranno più care’, additando Forza Italia e gli altri partiti che si sono opposti alla patrimoniale. Qualcosa non quadra. Patuanelli e disinformato oppure quello che ci hanno raccontato sui 300 milioni contro il ‘caro bollette’ trovati altrove non è vero? Sarebbe opportuno che dalle parti del MEF qualcuno facesse chiarezza, perché se il Ministro dell’agricoltura avesse ragione e le bollette aumenteranno vorrebbe dire che i 300 milioni per ridurle non sono stati trovati”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Per quanto riguarda Forza Italia – aggiunge -, il ministro ‘stia sereno’, noi vogliamo che si riducano le tasse e anche le bollette e per farlo basta tagliare gli sprechi e destinate i risparmi al ‘caro bollette’. È bene che Patuanelli eviti di attaccare Forza Italia e il centrodestra, perché un ministro non dovrebbe dichiarare il falso, gettando discredito nei confronti di una parte politica, che, tra l’altro al momento, fa parte, insieme alla sua – conclude Giacomoni -, della stessa maggioranza di salvezza nazionale che sostiene il governo Draghi”.

