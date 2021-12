(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Bollette, Bernini (Fi): aumenti insostenibili, serve fondo garanzia

“Secondo le ultime stime, senza interventi del governo dal primo gennaio le bollette del gas aumenterebbero del 50%, e quelle dell’elettricità fino al 25%. Significherebbe condannare milioni di famiglie ad affrontare un inverno senza riscaldamento e sarebbe una stangata insostenibile per milioni di imprese. Per questo abbiamo proposto al premier un fondo pubblico di garanzia che consenta almeno la rateizzazione delle bollette, oltre a un maggiore stanziamento che vada incontro non solo alle famiglie incapienti, ma anche alle piccole imprese”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this