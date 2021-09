(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 BOLLETTE, BERARDI (FI): E’ DOVERE DEL GOVERNO SCONGIURARE AUMENTI ESORBITANTI

“Preoccupa la situazione portata alla luce dal Ministro Cingolani sull’ipotesi di aumento delle bollette ad aziende e famiglia di quasi il 40%. Ha ragione il Presidente Draghi quando dice che l’andamento del costo delle materie prime e la possibilità di un rincaro sostanziale era noto già da tempo e sarebbe stato opportuno intervenire prima, quello che non si poteva sapere è che avremmo avuto un anno e mezzo di pandemia che ha messo in ginocchio l’economia e le famiglie. A questo punto è necessario che il Governo si assuma una grande responsabilità e abbatta completamente l’IVA sugli aumenti. Questa è l’unica soluzione per non gravare ancora di più sui cittadini e, al contempo, dare loro un segnale concreto di attenzione ed interesse”.

Lo dichiara il Senatore di Forza Italia Roberto Berardi

