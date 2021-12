(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 BOLLETTE: BARELLI (FI), AUMENTO ESTRAZIONE NOSTRI GIACIMENTI PER CALO COSTI ENERGETICI

“Aumentare l’estrazione dei nostri giacimenti di gas naturale, riducendo così la quota importata, inciderebbe nel concreto sul ‘caro bollette’ che manda in affanno l’economia di famiglie e imprese”. Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. “Forza Italia, con coraggio e coerenza, ha detto ‘no’ all’ipotesi di una nuova patrimoniale sul ceto medio e per una riduzione delle bollette ha sempre sostenuto la necessità di percorrere strade alternative ai prelievi dalle tasche degli italiani. In quest’ottica, incrementare l’estrazione dai giacimenti del nostro Paese è una soluzione seria e percorribile tra l’altro già indicata, nei giorni scorsi, dal nostro capogruppo in commissione Attività Produttive, Luca Squeri. Anche se il problema pare essere di natura transitoria, dovuto alle fluttuazioni dei mercati, il ‘caro bollette’ merita un’attenzione pure in termini strutturali, anche per esempio attraverso il ricorso alla riduzione di alcuni costi fissi e delle accise. Forza Italia, per contenere il ‘caro bollette’, si aspetta fermezza da parte del governo, favorendo pertanto, oltre all’utilizzo delle somme rese disponibili per il solo 2022 dalla riforma dell’IRPEF e dai nuovi scaglioni, l’incremento estrattivo dei nostri giacimenti ostacolati da ‘un’ambientalismo ideologico’. Il Governo, d’altronde, si è impegnato a scongiurare ogni ipotesi di patrimoniale, così come Forza Italia aveva chiesto. Stonano, pertanto, le parole – su La Stampa di oggi – del ministro Patuanelli che sembra mettere in dubbio quanto assicurato invece da Palazzo Chigi e quindi dal Governo di cui fa parte. L’economia delle famiglie – e’ bene tenerlo a mente – non può essere oggetto di strumentalizzazioni politiche”. conclude Paolo Barelli.

