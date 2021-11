(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 Bolkestein, Cassinelli e Bagnasco (FI): Accanimento contro balneari e ambulanti in momento critico

“Accanirsi contro balneari e ambulanti in questo momento storico è un grave errore. Ora che stiamo lentamente uscendo dalla pandemia la sentenza del Consiglio di Stato taglia le gambe a imprese – spesso a conduzione familiare – che vedono azzerati gli investimenti di una vita. Serve una volta per tutte un’assunzione di responsabilità da parte del governo affinché il problema venga gestito con modalità e tempi ragionevoli e faccia capire all’Europa che non è accettabile un accanimento nei confronti di aziende, famiglie e lavoratori italiani”. Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this