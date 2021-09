(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Blitz contro No Vax: Mandelli (FI), plauso a Forze Ordine, stop violenza

“Un plauso a Forze dell’Ordine e inquirenti per il blitz che ha stroncato possibili derive violente organizzare attraverso Telegram, da parte di gruppi No Vax”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli. “Dalle ricostruzioni delle indagini – prosegue – emerge la preoccupante volontà di ‘alzare il tiro’ per condizionare la campagna vaccinale, addirittura con l’uso di armi. Siamo ben oltre, purtroppo, il già gravissimo ricorso alle minacce, agli insulti e a certe esagitazioni viste in piazza. La migliore risposta a tutto questo, oltre alla doverosa attività di repressione, non può che essere quella di proseguire senza sosta nelle vaccinazioni, convincendo i dubbiosi e gli esitanti, per togliere l’ossigeno all’odio e all’antiscienza”, conclude.

