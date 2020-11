(AGENPARL) – sab 21 novembre 2020 L’associazione di via Pomeria plaude all’iniziativa “Natale senza Amazon”

Black Friday e Natale, Confesercenti Prato: “Waterloo per il

commercio tradizionale”

Il presidente Mauro Lassi: “Prima di cliccare guarda cosa ti propone il negozio della tua

citta”

“Questa seconda ondata sta creando uno squilibrio di concorrenza gravissimo tra i negozi

reali e il web: mentre i primi sono chiusi d’ufficio da governo e regioni, il canale delle

vendite on line di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio. Un problema serissimo

per i negozi, soprattutto in vista del Natale”. Così Confesercenti Prato commenta la

petizione Natale senza Amazon lanciata da decine di personalità francesi, tra cui la sindaca

di Parigi Anne Hidalgo. “Il rischio è che il commercio, un settore già in crisi da circa un

decennio, venga definitivamente condannato a morte da questo squilibrio. Il problema non è

impedire le vendite online, ma rendersi conto della necessità non più differibile di garantire

un mercato realmente concorrenziale, nel rispetto del pluralismo distributivo. A maggior

ragione nella situazione attuale, che vede le imprese di vicinato chiuse per scelta

amministrativa”, sottolinea l’associazione di via Pomeria. Da parte sua, Mauro Lassi,

Presidente Confesercenti Prato, aggiunge: “Il canale delle vendite web di fatto agisce ed

opera in condizioni di monopolio. Voglio fare un appello ai consumatori pratesi prima di

cliccare guarda cosa ti propone il negozio della tua città”

Il Black Friday alle porte, il periodo natalizio dietro l’angolo, rischiano infatti di

trasformarsi in una Waterloo per il commercio tradizionale, colpito oltre che dalle

restrizioni dei canali di vendita fisici, anche e soprattutto dal canale delle vendite web che,

di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio. “Mentre i primi sono chiusi d’ufficio da

governo e regioni – chiosa Lassi – il canale delle vendite on line di fatto agisce ed opera in

condizioni di monopolio trasferendo inoltre all’estero una parte importante della ricchezza

generata dagli acquisti online. La situazione attuale colpisce soprattutto i negozi di

abbigliamento, calzature e accessori: le restrizioni hanno chiuso o imposto restrizioni a

queste attività”.

Uno stop che non permette alle imprese di competere, nonostante i prodotti di moda siano

tra quelli tradizionalmente più richiesti in occasione del Black Friday e del Natale. Di fatto

la chiusura di massa posta in essere rende impossibile ai negozi partecipare ai vari Black

Friday, Black Weekend, ecc. Mentre l’on-line passa all’incasso perché circa 700 milioni di

Euro, questa la stima a livello nazionale, verranno travasati dai negozi reali a quelli sul web

solo nel periodo del Black Friday.

“Se la situazione attuale permanesse fino a Natale – ha evidenziato il Presidente

Confesercenti Prato – il danno sarebbe nell’ordine dei 3,5 miliardi di Euro, soldi che i

consumatori spenderanno per regali ed acquisti di beni per casa e famiglia. Sappiamo come

il commercio, tradizionale, anche dopo il lockdown di primavera, abbia fortemente

incrementato la pratica dell’e-commerce, ma è bene ricordare come i primi venti siti web

del commercio elettronico italiano totalizzano il 71% delle vendite e i primi 200 il 95%,

perché stare primi sui motori di ricerca o fare promozioni quando non si pagano le tasse in

quel paese è un po’ più semplice”.

Confesercenti Prato lancia un appello ai consumatori della nostra provincia. “Prima di

cliccare guarda cosa ti propone il negozio della tua citta”. In questi mesi molti

consumatori si sono affidati ai negozi di vicinato, riscoprendo una comunità fatta di

persone, attenzioni, fiducia. L’invito ai consumatori è quello di non dimenticare le attività

commerciali che stanno riaprendo e di continuare ad affidarsi a quelle che non hanno mai

chiuso. Solo così negozi, mercati, bar, ristoranti potranno continuare a svolgere il loro ruolo

di servizio ai consumatori; solo così le nostre città continueranno a essere vive e sicure.

“Nei mesi di lockdown – conclude Lassi – abbiamo riscontrato intorno ai negozi solidarietà

e simpatia da parte di tanti cittadini che hanno toccato con mano l’importanza e il ruolo del

commercio di vicinato per la loro vita e la vita di vie e quartieri. Solo se avremo il sostegno

di tutti, potremo superare le attuali difficoltà. Così facendo, però, i cittadini sosterranno non

solo i negozi di vicinato, ma anche sé stessi nell’avere città illuminate, vive e sicure.

Pertanto, invitiamo tutti a venire nelle attività, privilegiando e premiando il negozio di

vicinato rispetto al web o alle grandi strutture”.

