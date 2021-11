(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 19 novembre 2021

Black Friday: il 38% delle famiglie approfitterà degli sconti, prediligendo gli acquisti online. Tra i prodotti più acquistati tv e decoder, bici e monopattini elettrici.

Il Black Friday, letteralmente “Venerdì Nero” è ormai divenuta una realtà affermata anche nel nostro Paese. Ormai da settimane, online come nei negozi tradizionali, ci si prepara a tale giornata.

Vista la forte spinta verso gli acquisti online questo appuntamento rappresenta un’opportunità di rivalsa che molti negozi e catene non vogliono farsi sfuggire: ecco perché da settimane stanno organizzando le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni dopo il black Friday, oppure anticipandoli per una clientela selezionata.

Rimangono molti i cittadini che opteranno per gli acquisti online: secondo le nostre stime il 38% delle famiglie intende approfittare quest’anno degli sconti, di queste ben il 61% lo farà online.

I settori più gettonati quest’anno saranno:

Tv e decoder (anche alla luce della necessità per molti di cambiare i propri apparecchi o di acquistare il decoder per riceve il segnale nello standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale DVB-T2).

Biciclette e monopattini elettrici (prosegue il boom della mobilità elettrica e sostenibile).

Articoli di elettronica (pc, tablet, smartphone, smartwatch, ecc.).

Abbigliamento e calzature.

Piccoli elettrodomestici (specialmente quelli da cucina: in molti durante il lockdown hanno riscoperto la propria abilità e passione nell’arte culinaria e pasticcera).

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che circa il 46% dei cittadini approfitterà degli sconti per acquistare i regali di Natale.

Secondo le stime Osservatorio Federconsumatori la spesa media a famiglia in occasione del Black Friday rimarrà abbastanza stabile, attestandosi a circa 171,00 Euro.

L’evento genererà un giro d’affari complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, registrando una flessione del -5,9% rispetto al 2020.

Gli sconti partono già dai giorni precedenti il 29 Novembre – tanto che già in queste ore è possibile trovare offerte convenienti – e proseguono per tutto il week end, fino ad arrivare al Cyber Monday, ovvero la giornata di lunedì dedicata agli sconti sui prodotti di elettronica.

Il Black Friday, tuttavia, non è solo occasione di acquisti a prezzo scontato e caccia agli affari, ma può nascondere numerose insidie. Sono gli acquisti online a riservare il maggior numero di rischi e per questo è utile tenere a mente, prima e al momento dell’acquisto, alcune accortezze utili ad evitare truffe e inconvenienti.

Di seguito i consigli della Federconsumatori su come acquistare in sicurezza.

