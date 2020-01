(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2020 Prima di tutto

viene la salute dei cittadini”*

“La revoca dell’assegnazione dell’area per il biometano a Vazia è una

notizia positiva per la città e per gli abitanti di quel quadrante del

territorio

Fin dall’inizio avevamo manifestato dubbi e criticità per le

ricadute di un eventuale impianto a pochi passi dalle abitazioni,

dall’ospedale, dal carcere e dalle scuole

Una localizzazione, insomma, che

sembrava poco logica

Qualcuno si era irritato e nei giorni successivi

aveva sciorinato tutti i presunti benefici dell’ipotetica struttura

Ma è

chiaro che non ci aveva affatto convinto, come non aveva convinto i

cittadini e il comitato”

Lo dice Alberto Paolucci, Segretario della Uil di

Rieti e della Sabina Romana

“Avevamo anche sollecitato il Commissario del Consorzio Industriale –

prosegue l’esponente Uil di Rieti – a ridefinire l’utilizzo dell’area

incriminata negando i permessi, proprio perché l’impianto poteva sorgere

nell’area del Consorzio

Oggi apprezziamo e plaudiamo l’azione del

Commissario e la decisione di firmare la revoca della preassegnazione”

“Questa vicenda insegna che senza programmazione e trasparenza nelle scelte

– conclude Paolucci – nulla si ottiene

E’ chiaro, come evidenziato

dall’onorevole Melilli al quale va il nostro ringraziamo per l’impegno di

questi giorni, che adesso tutti gli enti con competenza nel Consorzio

Industriale devono aggiornare norme e criteri per scegliere le aree

migliori su cui in futuro realizzare impianti come quello che si era

pensato di fare Vazia

Ci vuole programmazione, capacità di guardare al

futuro, ampiezza di idee

Senza tutto questo ogni iniziativa pubblica o

privata è destinata a naufragare

E la città non può più navigare a vista,

tra impianti scriteriati e sottopassi inutili

La Uil sarà sempre vigile e

vicina alle esigenze e alle istanze dei reatini e delle reatine”