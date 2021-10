(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 [Testo alternativo]

STAGIONI DEL CIRCUITO JAZZISTICO SICILIANO

Ottobre 2021 – Maggio 2022

BILLY HART QUARTET

BILLY HART drums

ETHAN IVERSON piano

BEN STREET double bass

MARK TURNER tenor sax

Domenica 3 ottobre – ore 21:00

Nomos Jazz

X edizione

[Teatro Golden – Palermo](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3d5VA%26H%3d5%26E%3d6e8T%26r%3dWDS6W6%26L%3dk7e2dPxG_uwWq_67_vrVv_67_uwWq_5B1Nz.9mEhIeKh7xIrCsCgAr.0w_NUtS_Xj%265%3dpQwMfW.r6w%26Ew%3dS5YDS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Lunedì 4 ottobre – ore 21:00

Catania Jazz

XXXVIII stagione

[Teatro ABC – Catania](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=4%3dCUK%26C%3dC%26D%3dFZFS%262%3dRLRFRD%26K%3du2m1nK6F6_Icsc_Tm_Hdtb_Rs_Icsc_SrJr26H22n3.rL_4qfq_D6%26q%3dD7I94C.DrK%26uI%3dESEZE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

[Testo alternativo]

Al via la stagione 2021/22 del Circuito Jazzistico Siciliano, che vede la direzione artistica di Pompeo Benincasa e che, fino al mese di maggio vedrà altalenarsi nelle città di Palermo, Catania e Caltanissetta alcune delle più interessanti e innovative produzioni musicali e performer internazionali legati alla musica jazz.

Si parte domenica 3 ottobre al Teatro Golden di Palermo e lunedi 4 ottobre al Teatro ABC di Catania con il quartetto dell’acclamato batteristaBILLY HART, classe 1940, che insieme a ETHAN IVERSON al piano (già membro del trio Bad Plus), BEN STREET al contrabbasso (allievo di Buster Williams e Miroslav Vitous) e MARK TURNER al sax tenore, darà vita ad un progetto in esclusiva italiana.

Ripercorrere la carriera di Billy Hart significa riavvolgere il nastro di più di mezzo secolo di storia del jazz. Il batterista di Washington D.C., a partire dai primi anni 60, dopo un inizio passato a suonare R&B con Otis Redding e Sam & Dave, ha incrociato, dal vivo o in studio, praticamente tutti o quasi i grandi del jazz. Tra questi, solo per citarne alcuni, vi sono Wes Montgomery, Jimmy Smith, McCoy Tyner, Wayne Shorter, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Stan Getz, Miles Davis, Oscar Peterson, John Scofield, Bobby Hutcherson, Kenny Barron, Paul Bley, Dave Douglas, Chico Freeman, Shirley Horn, Lee Konitz, Charles Lloyd, Joe Lovano, Mingus Dynasty, Chick Corea… Quando c’era da trovare un batterista, Billy Hart era, ed è tuttora, sempre una prima scelta per tutti i più grandi. Ma oltre alla sua attività di performer, per non farsi mancare nulla, Hart è stato molto attivo nella didattica, tra università e conservatori di musica.

Il quartetto che guida è stato battezzato nel 2006 con un eccellente esordio discografico e vanta una notevole coesione.

IL PROGRAMMA A SEGUIRE

Emmet Cohen trio

Catania 20 ottobre – Palermo 21 ottobre

Marcin Wasilewski trio & Joe Lovano

Palermo 30 ottobre – Catania 31 ottobre

Samara Joy & Pasquale Grasso trio

Catania 9 novembre (prima nazionale assoluta)

Ana Carla Maza quartet

Palermo 17 novembre – Catania 18 novembre – Caltanissetta 19 novembre

(prima nazionale assoluta)

Kadri Voorand & Mihkal Malgand

Catania 25 novembre – Caltanissetta 26 novembre – Palermo 27 novembre

(esclusiva nazionale )

George Cables & Piero Odorici quartet

Catania 8 dicembre – Palermo 9 dicembre

Cettina Donato & Ninni Bruschetta tentet

Palermo 22 gennaio

Musica Nuda (Magoni e Spinetti)

Palermo 12 febbraio

Eva Fernandez trio

Catania 24 febbraio – Palermo 25 febbraio – Caltanissetta 26 febbraio

(prima nazionale assoluta )

Viyaj Iyer & Linda Oh trio

Catania 10 marzo – Palermo 11 marzo

Johanna Summer

Catania 18 marzo – Palermo 19 marzo – Caltanissetta 20 marzo

(prima nazionale assoluta)

Sissy Castrogiovanni quartet

Catania 24 marzo – Palermo 25 marzo – Caltanissetta 26 marzo

(prima nazionale assoluta)

Roosevelt Collier

Catania 13 aprile

NOA 30 Anniversary Tour

Caltanissetta 9 maggio – Palermo 10 maggio

Tutti gli abbonamenti e biglietti per i concerti si possono acquistare sui siti [www.ctbox.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=3%3dOWA%26B%3dO%26F%3d6YRU%26r%3dQXT6QP%26M%3dk1y3dJHH_uqqr_61_FsVp_P8_uqqr_56KOz.3H4rN.7L_uqqr_56%262%3dExIJ54.D3L%26lI%3dPT6ZP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e [www.diyticket.it](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=9%3d2XH%26H%3d2%26G%3dCe5V%26y%3dWAUCW3%26N%3dr7b4kPuI_2wTs_C7_stcv_39_2wTs_BBxP7.0jR4EdDoP.jM_2wTs_BB%26e%3dF5Ow6A.JfM%26sO%3d3UCf3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Infoline:

Sito web ufficiale: [https://www.cataniajazz.com/](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=7%3d2aJ%26F%3d2%26J%3dEc5Y%261%3dUAXEU3%26Q%3dt5b7mNuL5_LRyb_Wb_NcwQ_Xr_LRyb_VgS9Q.d765oEmDbVB.7pI_4uTv_D0%26e%3dI7Mw9C.HfP%26uM%3d3XEd3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

