BILANCIO REGIONALE. COLDIRETTI VENETO "RICONOSCIUTO IL RUOLO STRATEGICO DELL'AGRICOLTURA"

15 dicembre 2021

15 dicembre 2021 – “Pur in un difficile quadro economico segnato dalla pandemia rispettando le priorità sanitarie, il bilancio regionale approvato in Consiglio del Veneto riconosce la capacità di resilienza e l’impulso all’occupazione dimostrati dalle aziende agricole che anche in un contesto precario continuano a garantire la produzione di beni e servizi a tutta la collettività”. E’ il commento di Coldiretti Veneto alla manovra votata in aula consiliare che coglie le proposte formulate dall’associazione in un’ottica propositiva. Dalla conferma di un fondo ad hoc per finanziare un piano di controllo e monitoraggio delle emergenze di carattere fitosanitario che colpiscono la vite, ai ristori per i danni da fauna selvatica, dai fondi per il sostegno della coltivazioni della barbabietola da zucchero alle risorse per l’allineamento delle superfici vitate e a pascolo fino al finanziamento della norma dedicata all’insorgere di epizoozie che non trovano altre forme di compensazione, Coldiretti Veneto sottolinea che sono tutti segnali di attenzione apprezzabili da parte dell’amministrazione pubblica che premia le performance positive dell’agroalimentare veneto. “Con un fatturato di quasi 6 miliardi di euro frutto del lavoro di circa 60 mila imprese agricole che coltivano 800mila ettari – conclude Coldiretti Veneto – il comparto si rivela strategico per il sistema economico e punto di forza dei primati regionali a livello internazionale”.

