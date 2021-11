(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 Camera dei Deputati

18 novembre 2021

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022, audizioni di Associazioni

Venerdì dalle 9,30 diretta webtvVenerdì 19 novembre, le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato (Aula V Commissione per i deputati, Aula 5a Commissione del Senato per i senatori), nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera, svolgono le audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti:

ore 9.30Sbilanciamoci, Gruppo Terzo settore, Forum terzo settore, WWF, Legambiente, Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio (CATAP);

ore 10.30 Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Coldiretti, COPAGRI;

ore 11.30Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Confprofessioni, Associazioni europee di professionisti e imprese (AEPI), Rete professioni tecniche (RPT);

ore 12.30Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL);

ore 13.00Save the children;

ore 14.30ANCE, Confedilizia;

ore 15.30Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, CNA;

ore 16.30Confapi, Confimiindustria, Conflavoro PMI, Associazione nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT), Alleanza delle cooperative italiane, Federdistribuzione;

ore 17.30ANPCI (Associazione piccoli comuni d’Italia);

ore 18.00ASSTRA (Associazione trasporti), ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile).

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

