(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 MAGIONENEWS

Agenzia quotidiana di informazione a cura

dell’Ufficio Stampa del Comune di Magione

Registrazione Tribunale di Perugia N.R.G. 1719/2013

www.comune.magione.pg.it

in redazione Luigina Miccio

Comune Magione. Nel Bilancio consuntivo un avanzo di circa un

milione e 400mila di euro

Nel 2021 erogati a cittadini e imprese circa 200mila euro, garantiti i servizi, abbassati i

tempi dei pagamenti annuali

MAGIONE 3 giugno 2022 – Il Comune di Magione registra, a consuntivo, un avanzo di circa

un milione e 400mila euro confermando così il buon operato di un’amministrazione che può

vantare un comune solido e conti in ordine e utile a consentire importanti investimenti per il

2022.

“Un risultato non scontato – commenta il vicesindaco, con delega al bilancio, Massimo Lagetti –

vista la difficoltà di tante altre amministrazioni che hanno dovuto chiudere il bilancio

consuntivo dello scorso anno con disavanzo, quando non con il rischio di un vero dissesto

finanziario.”

“Usciamo da un periodo di grandi difficoltà – aggiunge Lagetti –. Il Covid penso abbia fatto da

ulteriore spartiacque tra chi ha saputo fronteggiare la crisi e chi ne è stato travolto. Come

amministrazione siamo stati in grado di tamponare questo periodo di grande problematicità per

famiglie e aziende dando un importante sostegno economico volto ad alleggerire la situazione

finanziaria. Ricordo solo alcune delle azioni messe in atto a questo scopo, agevolando anche

quella ripresa che lentamente sta caratterizzando quest’anno: bandi per riduzioni Tari e Affitti

potenziati rispetto al 2020 per famiglie e imprese. Nel 2021 con i bandi Tari sono stati erogati

circa 200mila euro. Anche nel 2022 cittadini e imprese beneficeranno di una riduzione dei costi

per le bollette Tari per poi risalire a regime negli anni successivi. Abbiamo garantito i servizi

nel rispetto delle varie normative che si sono susseguite. Registriamo un indicatore della

tempestività dei pagamenti annuali del 2021 di molto inferiore alla media nazionale che è oltre

i 30 giorni. Risultato veramente importante per un comune delle nostre dimensioni. Anche per

il 2021 la situazione di cassa è rimasta sempre sotto controllo e non abbiamo utilizzato la voce

– anticipazione di tesoreria – in quanto le risorse di cassa sono state sufficienti a coprire l’intero

fabbisogno. Inoltre abbiamo fatto, grazie agli uffici competenti, un grande lavoro sul recupero

dell’evasione fiscale.”

In relazione alla Tari per il 2022, l’assessore, ricordando che dal 4 luglio entrerà in funzione la

nuova modalità di raccolta differenziata, stima una riduzione media del 15% per le utenze non

domestiche.

“Per le domestiche – fa sapere –avremo una diminuzione della parte fissa legata ai metri

quadri, e un aumento di quella variabile dipendente dal numero dei componenti il nucleo

familiare quando superiore a tre. Le bollette verranno emesse con le stesse modalità degli

anni precedenti: due rate nel 2022 equivalenti al 75% dell’importo complessivo pagato dal

contribuente nel 2021, saldo sulla terza rata a gennaio 2023.”

🔊 Listen to this