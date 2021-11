(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Bilancio, Cassinelli e Bagnasco (FI): Lavoro autonomo e Pmi priorità Forza Italia

“La legge di Bilancio deve essere orientata soprattutto verso commercio e partite Iva. Sono le priorità che Forza Italia indica da tempo per rilanciare l’economia con interventi capaci di coinvolgere tutti i comparti. Bisogna superare l’Irap una volta per tutte e arrivare a una flat tax per il ceto medio, al rinvio selettivo delle cartelle esattoriali e alla proroga senza limiti dei super bonus edilizi. Eliminare le tasse sul risparmio che viene investito nell’economia reale vuol dire sostenere le Pmi e il lavoro autonomo, le categorie che hanno pagato più di altri la crisi provocata dall’emergenza sanitaria”. Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.

