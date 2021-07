(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Biennale Architettura: L’assessore Mar a Forte Marghera all’inaugurazione della mostra “Hakka Earthen Houses on variation, Comunità, Arte e Architettura Migratoria in Cina”

Si è svolta questo pomeriggio al padiglione 30 di Forte Marghera l’inaugurazione della mostra “Hakka Earthen Houses on variation, Comunità, Arte e Architettura Migratoria in Cina”, uno degli eventi collaterali della 17. Mostra internazionale di Architettura. All’appuntamento ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar. Con lei Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari di Venezia.

La mostra si focalizza sullo stile di vita tradizionale all’interno dei complessi Tulou, note anche come case-fortezza, considerate gemme dell’architettura vernacolare cinese. Queste abitazioni contadine a corte hanno forma circolare o quadrata, con muri spessi sei metri e un’altezza pari a tre o quattro piani. Attraverso un iter creativo l’esposizione segue lo sguardo di dodici artisti cinesi contemporanei sull’architettura migratoria, il coinvolgimento delle comunità Hakka, la riorganizzazione spaziale e il patrimonio culturale storico-paesaggistico cinese. Rispondendo al tema della Biennale Architettura 2020 – “How will we live together?”, la mostra presenta: sculture, installazioni e altre forme d’arte dalla storia e dell’attuale coscienza sociale, lo sviluppo delle idee e il pensiero di artisti e architetti cinesi.

Il visitatore – si legge in una nota – viene introdotto al tema del recupero di un’importante tipologia di co-housing autosufficiente attraverso i linguaggi dell’arte cinese del panorama contemporaneo in una visione di un modello sociale fondato sul senso di comunità generato dalle stesse unità abitative senza alcuna distinzione di rango.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 17 luglio 2021 fino al 21 novembre 2021 con orario14-20; chiusa il lunedì. Ingresso libero.

Venezia, 16 luglio 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this