(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Biennale 2021, inaugurato il 65. Festival Internazionale di Musica Contemporanea con la consegna del Leone d’Oro alla Carriera a Kaija Saariaho

Si è aperto questa mattina, con la consegna del Leone d’Oro alla carriera alla compositrice finlandese Kaija Saariaho, il 65mo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, diretto dalla compositrice Lucia Ronchetti, che si terrà dal 17 al 26 settembre 2021. La cerimonia si è svolta a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia.

Alle ore 20 di oggi, venerdì 17 settembre, al teatro La Fenice si terrà il concerto inaugurale della manifestazione che quest’anno si intitola “Choruses – Drammaturgie vocali”. Al centro dell’attenzione, come spiegato dagli organizzatori, sarà posto il trattamento compositivo della voce, a partire dai lavori corali degli ultimi decenni fino alle sperimentazioni drammaturgiche della produzione vocale più recente. Alla cerimonia, introdotta dal presidente de La Biennale Roberto Cicutto, ha preso parte in rappresentanza del Comune di Venezia la presidente della Commissione Consigliare alle Attività Culturali.

Tra gli appuntamenti in programma anche la consegna del Leone d’Argento a Neue Vocalsolisten, ensemble di Stoccarda, lunedì 20 settembre a Ca’ Giustinian. Lungo tutto l’arco del Festival, è stato spiegato, saranno presentati concerti, installazioni sonore, performance sperimentali, happening vocali, un’opera processionale nonché un lavoro di teatro musicale da camera.

Sono confermate anche per questa edizione del Festival le attività di Biennale College, che, in sintonia con il tema del Festival, affronteranno le potenzialità drammaturgiche della voce.

Venezia, 17 settembre 2021

– [Foto 1](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%201_2.jpg)

– [Foto 2](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%202_2.jpg)

– [Foto 3](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%203_3.jpg)

– [Foto 4](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%204_2.jpg)

– [Foto 5](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Immagine%205_1.jpg)

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this