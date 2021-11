(AGENPARL) – mar 16 novembre 2021 BIELORUSSIA, M5S: UE E ONU IMPONGANO RISPETTO DIRITTI UMANI

Roma, 16 nov. – “La crisi dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia sta diventando grottesca e intollerabile. Da una parte Minsk che usa civili inermi – vecchi, donne e bambini in fuga dalla guerra e dalla fame – come arma non convenzionale, come scudo umano per difendersi dalle sanzioni europee. Dall’altra Varsavia che respinge questa umanità disperata e inerme come un esercito invasore sparandogli addosso con lacrimogeni e cannoni ad acqua – con temperature vicine allo zero – ed erigendo nuovi inaccettabili muri. Prima che la situazione sfugga di mano, l’Unione europea e le Nazioni Unite intervengano con fermezza imponendo a entrambe le parti il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale”.

Lo dichiarano i senatore cinquestelle della Commissione Esteri di Palazzo Madama.

