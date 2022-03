(AGENPARL) – Roma, 24 marzo 2022 – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di essere favorevole all’esclusione della Russia dal G20, riconoscendo che alcuni altri paesi non sono d’accordo con tale mossa.

“Per quanto riguarda il G20, la mia risposta è sì”, ha detto Biden in una conferenza stampa a Bruxelles giovedì, quando gli è stato chiesto se considera opportuno escludere la Federazione Russa da questo formato.

“Questo problema è stato discusso oggi. Ho anche espresso la possibilità che ciò non accada”, ha detto Biden. “Se l’Indonesia e altri paesi non sono d’accordo, penso che dovremmo considerare di dare all’Ucraina l’opportunità di partecipare agli incontri, darle il opportunità di partecipare al [vertice] del G20”, ha affermato il leader americano.

In precedenza, l’assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che le autorità del Paese intendono consultarsi con alleati e partner prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione sulla possibilità di espellere la Federazione Russa dal Gruppo dei Venti, tuttavia ritengono che alla luce della situazione intorno all’Ucraina, “per la Russia, tutto non può procedere come al solito nelle istituzioni internazionali”. A sua volta, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha poi ricordato che la Russia è un membro importante del G20 e nessuno dei paesi che partecipano a questo formato ha il diritto di escluderne altri Stati. Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha dichiarato mercoledì che il G20 è un formato multilaterale e un certo numero di stati aderisce a una posizione indipendente nei confronti della Russia, nonostante le pressioni degli Stati Uniti.