BIDEN CHIEDE AL CONGRESSO DI LIMITARE LA PROPRIETà DELLE ARMI

(AGENPARL) – Roma, 14 febbraio 2021 -Il presidente Joe Biden domenica ha esortato il Congresso ad approvare riforme alle leggi esistenti riguardanti il possesso di armi nell’anniversario della sparatoria di massa in una scuola superiore di Parkland, in Florida.

“Gli studenti di Parkland e tanti altri giovani in tutto il paese che hanno sperimentato la violenza delle armi stanno portando avanti la storia del viaggio americano. È una storia scritta dai giovani di ogni generazione che hanno sfidato il dogma prevalente per chiedere una semplice verità: possiamo fare meglio. E lo faremo”, ha detto Biden in una dichiarazione.

“Questa amministrazione non aspetterà la prossima sparatoria di massa per ascoltare quella chiamata. Agiremo per porre fine alla nostra epidemia di violenza armata e rendere le nostre scuole e comunità più sicure. Oggi, chiedo al Congresso di attuare le riforme delle leggi sulle armi, tra cui l’obbligo di controllo dei precedenti su tutte le vendite di armi, il divieto delle armi d’assalto e dei caricatori ad alta capacità, e l’eliminazione dell’immunità per i produttori di armi che consapevolmente mettono armi da guerra sulle nostre strade”.

Nel pomeriggio del 14 febbraio 2018, un uomo è entrato nella Marjory Stoneman Douglas High School e ha iniziato ad aprire il fuoco.

La sparatoria ha lasciato 17 morti, tra cui 14 studenti.

Le autorità hanno identificato il tiratore come Nikolas Cruz.

Cruz ha detto a un detective che era lui il tiratore e che i demoni nella sua testa gli dicevano di uccidere.

Il processo di Cruz non ha ancora avuto luogo. Rischia la pena di morte.

Dopo la sparatoria, un certo numero di studenti e genitori di Parkland hanno iniziato ad agitarsi per leggi più severe sul controllo delle armi, sostenendo che Cruz non avrebbe dovuto essere in grado di ottenere una pistola.

Ma altri hanno sottolineato i fallimenti delle forze dell’ordine, tra cui l’ufficiale della sicurezza Scot Peterson, che ha rifiutato di affrontare Cruz nonostante fosse armato, e hanno sollecitato la moderazione su nuove misure.

Biden ha detto durante la campagna del 2020 che sostiene un più forte controllo delle armi e la scorsa settimana i funzionari dell’amministrazione hanno incontrato i sostenitori del controllo delle armi, tra cui Shannon Watts, fondatore di Moms Demand Action, e John Feinblatt, presidente di Everytown.

L’addetto stampa della Casa Bianca, Jen Psaki, ha detto ai giornalisti che l’amministrazione è pronta a portare avanti il “piano ambizioso” che Biden ha esposto durante la campagna.

Il sito web della campagna di Biden dice che “sconfiggerà” la National Rifle Association (NRA). Tra le azioni proposte c’è l’abrogazione del Protection of Lawful Commerce in Arms Act, che protegge i produttori di armi da alcune cause legali, il divieto delle cosiddette armi d’assalto, come ha fatto il Congresso per 10 anni nel 1994, e l’obbligo di rinunciare a certe armi e riviste o di registrarle presso il governo federale.

Il braccio di lobbying della NRA ha risposto a Biden, dicendo che vuole vietare “la classe più popolare di fucili a percussione centrale in America, così come i caricatori specifici per la maggior parte delle pistole difensive vendute negli Stati Uniti”.

“Proprio come quando Joe Biden ha perseguito senza successo il controllo delle armi come vice-presidente di Barack Obama, la vostra NRA è pienamente pronta ad opporsi a qualsiasi piano possa avere per ‘sconfiggere’ la più grande e antica organizzazione per i diritti civili dell’America e le libertà fondamentali che protegge”, ha aggiunto in un recente post sul blog.

I gruppi che sostengono il controllo delle armi stanno spingendo sia gli ordini esecutivi che i pacchetti legislativi che credono possano aiutare a portare a meno morti per arma da fuoco.

I democratici controllano entrambe le camere del Congresso oltre alla Casa Bianca, ma avrebbero bisogno di un certo sostegno repubblicano al Senato per passare nuove leggi.

I rappresentanti. Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.) e Ted Deutch (D-Fla.) domenica hanno anche sottolineato l’anniversario della sparatoria.

“Mentre onoriamo l’anniversario di questa tragedia, dobbiamo anche trovare la forza come nazione per evitare che simili tragedie si ripetano. Con il presidente Biden alla Casa Bianca, abbiamo finalmente l’opportunità di fare veri passi avanti per porre fine alla violenza delle armi. Nessun sopravvissuto dovrebbe sopportare un altro anno di inazione. La paura della violenza di massa con armi da fuoco per gli americani che fanno le attività più normali, così come la violenza con armi da fuoco in troppi quartieri in tutto il paese, deve essere portata a termine con l’azione del Congresso”, ha detto Wasserman Schultz in una dichiarazione.

“In questo giorno mi impegno a garantire che i nomi delle 17 vittime non siano mai dimenticati nelle sale del Congresso e a onorare la loro memoria con azioni che rendano le nostre comunità più sicure dalla violenza delle armi”, ha aggiunto Deutch.