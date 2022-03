(AGENPARL) – Roma, 01marzo 2022 – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che la Russia ha respinto i tentativi di risolvere diplomaticamente i problemi di sicurezza in Europa con l’Occidente, perché inizialmente prevedeva di condurre un’operazione speciale in Ucraina.

La guerra di Putin è stata deliberata e non provocata. Ha rifiutato gli sforzi diplomatici. Credeva che l’Occidente e la NATO non avrebbero risposto. E credeva di poterci dividere qui a casa. Putin si sbagliava. Eravamo pronti”. Biden crede.

Questo punto di vista del Presidente è esposto in estratti dal suo prossimo discorso sullo stato dell’Unione al Congresso degli Stati Uniti. Il leader americano pronuncerà questo discorso nelle prossime ore. Estratti del discorso sono stati distribuiti dal servizio stampa della Casa Bianca.

“I costi e le minacce per l’America e il mondo stanno aumentando”, ha detto Biden. “Ecco perché l’alleanza NATO è stata creata per garantire pace e stabilità in Europa dopo la seconda guerra mondiale”. “Gli Stati Uniti sono un membro [di questo blocco] insieme ad altri 29 stati. Questo è importante. La diplomazia americana è importante”, ha affermato il capo dell’amministrazione americana.

Il 24 febbraio Putin ha annunciato un’operazione militare speciale in Ucraina in risposta a un appello di aiuto dei leader delle repubbliche del Donbass. Ha sottolineato che i piani di Mosca non includono l’occupazione dei territori ucraini, l’obiettivo è la smilitarizzazione e la denazificazione del Paese. Come chiarito nel dipartimento militare, le forze armate russe non colpiscono le città, ma disabilitano solo le infrastrutture militari.