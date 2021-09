(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Comunicato invito

Invito per Domenica 19 settembre ore 9.00

Pedalata con visita guidata dei monumenti archeologici e storici del Municipio V

Lo sapevate che dopo il centro storico il Municipio V è quello con il più grande patrimonio archeologico di Roma? Mauro Caliste il candidato del centrosinistra alla presidenza del Municipio V invita a scoprire questa bellissima parte di Roma.

L’appuntamento è per Domenica 19 settembre 2021, alle ora 9.00 con una guida turistica pronta a illustrarci monumenti, storie e curiosità.

Vi aspettiamo ma mi raccomando di prenotare perché dobbiamo riservare biciclette e risciò.

Programma:

Ore 9,30 partenza da Porta Maggiore

5 le tappe individuate:

Porta Maggiore

Largo Presente

Villa dei Gordiani

Villa De Sanctis

Parco Archeologico di Centocelle

In ognuna delle tappe indicate sarà presente una guida abilitata che presenterà l’area e la sua storia.

Mauro Caliste non è un candidato da inutili abbuffate elettorali, è nato e vive nel Municipio V e vorrebbe far conoscere ai giornalisti la bellezza di questa Roma storica e autentica. Il Municipio, polo attrattivo per il turismo della street art, potrebbe sicuramente diventare un luogo di attrazione turistica a tutto tondo in vista di appuntamenti importanti che ci attendono come il Giubileo.

Cosi il candidato del centrosinistra alla presidenza, Mauro Caliste, presenta i suoi progetti per mobilità, cultura e turismo, ma soprattutto per le persone che ogni giorno percorrono via Prenestina e Casilina, affinché sappiano qual è la ricchezza che li circonda in questa spettacolare città.

L’iniziativa coinvolge tutti gli attori dello schieramento progressista che vogliono riportare alla luce il valore del territorio e per porre in primo piano alcuni aspetti legati alla mobilità, intesa nella sua complessità, che caratterizza, definisce e condiziona gli spostamenti all’interno del Municipio V.

