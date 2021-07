(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 UFFICIO STAMPA

Biblioteca Luzzati: a luglio ci si diverte tra

laboratori e letture animate

Da domani, sabato 3, nella sede del Castello del Monferrato

Laboratori creativi e musicali, letture animate, favole e le interessanti storie di api e farfalle:

saranno questi gli appuntamenti di luglio della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi

Emanuele Luzzati.

Si partirà domani, sabato 3 luglio, con Peter Pan e la magia dell’Isolachenonè: per il ciclo

di Npl – Nati per leggere con i raccontastorie, Stardust Company presenterà letture a più

voci con interventi di magia e animazione con la partecipazione del Mago Claudio.

Appuntamento alle ore 10,30 nella Manica Lunga del Castello del Monferrato per 25

bambini con accompagnatore.

Le api saranno invece le protagoniste dell’incontro di mercoledì 7 luglio con Gianluca

Mortara della Antos di Ozzano Monferrato: dalle ore 17,00 ci si avventurerà nel mondo di

questi operosi insetti, nella loro vita e nella loro importanza. Numero massimo di bambini:

7 con accompagnatori.

Claudia Caracciolo, psicoterapeuta e neuropsicologa, presenterà il suo libro Emozioni in

cascina martedì 13 luglio alle ore 17,00: l’avventura di 5 animali specialissimi, il cane

Gluck, la pecora Lisa, il coniglio Buu, il gallo Kikò, la gatta Perla, alla scoperta di emozioni

universali: gioia, tristezza, paura, rabbia, disgusto. Un’introduzione all’educazione emotiva

per bambini e adulti.

Si parlerà ancora di insetti mercoledì 14 luglio con il tradizionale appuntamento del

laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora: i protagonisti dell’incontro saranno infatti i

fiori per le api e per le farfalle. Dalle ore 17,00 potranno partecipare 7 bambini con i

rispettivi accompagnatori.

La Biblioteca Luzzati e le Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia

di San Paolo, danno il via a Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, incontri a

tema con laboratori e passeggiate. Primo appuntamento, dal titolo Terra tra le mani, alle

ore 17,00 di martedì 20 luglio, quando Renza Baiardi racconterà come ci sia suolo e suolo,

facendo osservare gli strati e le caratteristiche della parte più superficiale della terra.

Seguirà un laboratorio di manipolazione dell’argilla per la realizzazione di semplici oggetti.

Numero massimo di bambini: 7 con accompagnatori.

Per tutto il mese di luglio, inoltre, si susseguiranno una serie di laboratori: il 6 e 15 luglio e

il 6 settembre Alice Rossino della cooperativa Socioculturale proporrà un percorso

didattico – musicale alla scoperta di storie e musiche. I laboratori saranno suddivisi per

fasce di età e potranno partecipare un massimo di 7 bambini con accompagnatori.

GABRIELE DE GIOVANNI

VIA MAMELI, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Disegni, giochi, allegria e divertimento saranno invece gli ingredienti dei laboratori creativi

a cura della Biblioteca Luzzati che si terranno il 7 e 21 luglio, il 3 agosto e l’8 settembre.

Anche in questo caso numero massimo di partecipanti 7 con accompagnatori.

Per il ciclo Npl, infine, la Biblioteca Ragazzi collaborerà con i centri estivi di Villanova e

quelli dell’Ads Artistica di Casale Monferrato con una serie di incontri, laboratori e tante

attività per tutti i gusti!

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso

della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la distanza interpersonale. I contatti per

444302 o 444308 o 444297.

Casale Monferrato, 2 luglio 2021

