Biblioteca Hugo Pratt: da oggi fino al 14 aprile al Lido di Venezia è visibile la mostra Ri-Locazioni

Dopo l’allestimento in VEZ, seconda tappa in isola di Ri-locazioni. Le trame volubili del paesaggio, alla Biblioteca Hugo Pratt del Lido di Venezia, mostra fotografica dal 21 marzo al 14 aprile 2022. Un agile percorso espositivo che propone l’accostamento fra 12 immagini di paesaggi urbani del primo ‘900 tratte dal Fondo Giacomelli e 12 rifacimenti odierni delle medesime inquadrature, realizzati da Giorgio Bombieri.

A far da “ponte”, l’interposizione di un livello infografico intermedio che ne coglie e tratteggia, in modo essenziale, discontinuità e persistenze. “Il Fondo Fotografico Giacomelli testimonia più di ogni altro i cambiamenti novecenteschi della città e la mostra Ri-locazioni, ci racconta in modo efficace anche dal punto di vista espositivo, alcune delle più rilevanti trasformazioni della Venezia d’acqua e di terra” commenta l’assessore alla coesione sociale, Simone Venturini. Entrano in gioco, nel titolo della mostra, i due significati complementari del latino locare: da una parte l’assegnazione di un oggetto a un “luogo”, con l’alterazione della sua percezione fisica nello spazio; dall’altra, il “locare” estrae i luoghi dal paesaggio e li assimila a un contesto antropico, li imbriglia in un tessuto d’usi e convenzioni. In tal modo le Ri-locazioni, applicate alle trasformazioni del tessuto urbano, vorrebbero proporre all’osservatore entrambi i versanti, il colpo d’occhio d’insieme e gli indizi di una mutata interazione umana con quegli stessi luoghi; terreno suggestivo di raccolta, la Città storica e la Terraferma veneziana, setacciate dall’Agenzia Giacomelli per documentare, nei primi decenni del secolo scorso, alcuni assetti urbanistici destinati di lì a poco a profonde trasformazioni.

Sullo sfondo, l’interazione di quelli che la sociologia ama definire, da alcuni decenni, luoghi e nonluoghi: i primi a marcare scenari produttivi di identità e relazioni umane, sedimentati in un tratto armonicamente evolutivo del paesaggio urbano; i secondi a infiltrare altri segni, più o meno evidenti, in quell’orizzonte “sovramoderno” di usi e di transiti indifferenziati così caro a Marc Augé.

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito, negli orari di apertura della Biblioteca, con Green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Venezia, 21 marzo 2022

