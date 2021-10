(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 BIANCOFIORE-CI-DISORDINI: BLACK BLOC CHE MATRICE HANNO ? DRAGHI RICHIAMI LETTA SU ATTACCHI MELONI-SALVINI.RADICALIZZA SCONTRO POLITICO.

Il segretario del PD Letta e il suo vice Provenzano, stanno pericolosamente radicalizzando lo scontro politico, volendo trascinare Meloni e Salvini in un revival di rinascita fascista fantasma, con lo sciagurato fine di racimolare qualche voto. Probabilmente per lui erano fascisti anche gli assalitori americani di Capital Hill, in un Paese dove il fascismo non è mai esistito.

Ma questo modus operandi è pericolosissimo, perché soffia sul fuoco che cova sotto il più trasversale malcontento degli italiani e che può aizzare guerriglie stile anni ’70. Ipotizzare addirittura che la Meloni- e quindi il 20 % degli italiani che la votano, sia da porre fuori l’arco repubblicano è folle e dà il polso del senso di democrazia di Letta e seguaci, e di quanta poca fiducia egli abbia nelle istituzioni italiane. Che pur ha guidato.

E chiedo al “moderato” segretario dei già comunisti italiani, di che matrice sono i black bloc che da anni terrorizzano, vandalizzano e mettono a ferro e fuoco le città europee con spranghe, mazze, pugni di ferro e maschere per coprire la loro identità? E da chi sono finanziati ? Bè se non lo sa o fa finta di non saperlo, glielo ricordo io -vengo dagli Autonomen tedeschi, cioè la sinistra extraparlamentare per creare la Rotee Armee Franktion, cioè il partito dell’armata rossa e sono finanziati da noti magnati che li aizzano contro il capitalismo e il globalismo, per annientare la concorrenza. E per questo il centro destra dovrebbe dire o far intendere che Letta o Provenzano siano dei black bloc? Ai quali poi consiglio anche la lettura del libro di un notissimo ex comunista: “ il sangue dei Vinti” di Giampaolo Pansa, sulle prodezze e sull’efferatezza di certi pseudopartigiani democratici, più bestiali dei più bestiali fascisti.Il Presidente Draghi richiami Letta, la giusta condanna dell’assalto alla CGIL, non può essere strumento di pericolosa lotta politica. Sulla condanna degli estremismi di destra e di sinistra, di ogni tipo di violenza, anche quella verbale, dovrebbe misurarsi la tenuta del governo di unità nazionale, ma soprattutto delle nostre istituzioni.

Michaela Biancofiore, parlamentare CI e

Membro della dirigenza nazionale

