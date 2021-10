(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 BIANCOFIORE-CI-CGIL: DOMANI IN PIAZZA AVRANNO TUTTI GREEN PASS? INCONGRUENZE NON AIUTANO GOVERNO.

Domani nella piazza organizzata la vigila del voto a Roma dalla CGIL e le sinistre, passando così dalla assoluta ragione al torto, chi controllerà che i manifestanti abbiano il Green pass o un tampone valido ?

Mi chiedo cone si possa da una parte chiedere ai cittadini ancora di non assemblarsi e l’obbligo di Green pass per i lavoratori, e poi autorizzare una kermesse dove non credo che vigili urbani di Roma o forze dell’ordine e polizia siano preposti al controllo del barcode. Noi di Coraggio Italia siamo convintamente a favore di Green pass e anzi della vaccinazione obbligatoria, ma cerchiamo anche di essere da stimolo innanzi alle incongruenze che il governo, specie un governo dio unità nazionale, non può permettersi innanzi ai cittadini. Quello che il popolo tollera infatti sempre di meno è che nel nostro Paese imperino diseguaglianze e figli di un Dio minore. La piazza di domani è sbagliata perchè divide gli italiani su un tema che poteva essere condiviso dal centro destra, per l’allarme eversivo e in ultimo ma non per importanza, perchè sarà un potenziale cluster per la ri-diffusione della pandemia. Penso che il Presidente Draghi abbia bisogno di consiglieri politici all’altezza delle sue indiscutibili capacità.

Michaela Biancofiore, parlamentare CI e

Membro della dirigenza nazionale

🔊 Listen to this