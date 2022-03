(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 BIAGI: PEREGO (FI), SUA ATROCE UCCISIONE FECE RIEMERGERE PASSATO CHE PENSAVAMO SEPOLTO

“20 anni fa veniva ucciso per mano delle Nuove Brigate Rosse il Professor Marco Biagi, padre della riforma del Lavoro ispirata alla maggiore flessibilità. Per quell’atroce delitto sono stati condannati all’ergastolo Lioce, Morandi e Mezzasalma. Alla politica e all’opinione pubblica ritornarono in mente le immagini di un passato che pensavamo di avere sepolto. Proprio in questi giorni stiamo approvando alla Camera dei Deputati un’importante legge di contrasto a tutte le matrici terroristiche che serve a ricordarci come la minaccia della violenza eversiva ed antagonista non sia mai veramente sopita”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera Matteo Perego.

