(AGENPARL) – Roma, 15 novembre 2021 – La fiducia nella scienza è stata gravemente colpita dalle azioni intraprese da funzionari sanitari e scienziati in risposta alla pandemia di COVID-19, una conferenza ascoltata sabato.

“La fiducia del pubblico è stata infranta”, ha detto il dottor Jay Bhattacharya, professore alla Stanford School of Medicine e studioso senior del Brownstone Institute, durante una conferenza dell’istituto .

Ciò è importante perché la scienza non si basa solo sui finanziamenti pubblici, ma anche sulla fiducia pubblica, o “persone che credono e utilizzano i prodotti della scienza”, ha affermato Bhattacharya.

Funzionari degli Stati Uniti, su raccomandazione di alcuni esperti di salute pubblica, hanno imposto blocchi nella primavera del 2020 in risposta alla pandemia. Le scuole sono state ordinate per chiudere. Le attività ritenute non essenziali sono state costrette a chiudere. E decine di milioni di americani hanno trascorso la maggior parte del loro tempo all’interno delle loro case nel tentativo di rallentare la diffusione del virus che causa il COVID-19.

Da allora gli studi hanno indicato che gli arresti erano inefficaci e che hanno portato a numerosi problemi, tra cui cure mediche ritardate, una battuta d’arresto nei risultati scolastici e un aumento dei problemi di salute mentale. Ad esempio, uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nell’agosto 2020 ha rilevato che il 25% dei giovani adulti americani ha preso in considerazione il suicidio nel mese precedente, con gli adulti che hanno riportato “condizioni di salute mentale avverse considerevolmente elevate”.

I relatori alla conferenza hanno affermato che i funzionari non hanno valutato correttamente i rischi dei blocchi e sembravano ignorare la scienza di base sul virus che ha causato il Covid.

Martin Kulldorff, direttore scientifico senior dell’istituto, ha ricordato di aver ricevuto un elenco di coloro che sono morti a Wuhan, in Cina, poco dopo che il virus ha iniziato a diffondersi lì. La maggior parte dei decessi riguardava gli anziani.

“Dato che c’erano così tanti anziani che morivano e pochissimi giovani che morivano, era chiaro che questa era una malattia che colpiva i vecchi, ma non i giovani”, ha detto. “Quindi i miei figli erano al sicuro e immagino, ‘ok, possono vivere una vita normale. Dobbiamo proteggere tutte le persone in modo che non prendano questa malattia. Ma i bambini, i giovani adulti possono vivere una vita normale.’”

I blocchi lo hanno lasciato sbalordito, soprattutto le chiusure delle scuole.

Le istituzioni sanitarie pubbliche esistenti, incluso il CDC, non hanno svolto un buon lavoro durante la pandemia e sono state una delle principali fonti di disinformazione, hanno affermato gli oratori. Hanno notato che il dott. Robert Redfield, direttore dell’agenzia sotto l’amministrazione Trump, che ha affermato falsamente che le maschere erano più efficaci dei vaccini, e che la dott.ssa Rochelle Walensky, l’attuale direttore dell’agenzia, ha recentemente affermato che le maschere possono aiutare a ridurre la possibilità di COVID-19 infezione dell’80%.

Una ricerca pubblicata a luglio ha rilevato che la fiducia nelle agenzie scientifiche come il CDC è diminuita drasticamente durante la pandemia. Un sondaggio Gallup pubblicato quest’anno ha rilevato che la fiducia nella scienza era diminuita tra il 1975 e il 2021, soprattutto tra i repubblicani.

Il gruppo ha fondato il Brownstone Institute come parte di ciò che vedono come la necessità di riparare la fiducia del pubblico nella scienza. L’istituto si descrive come un’organizzazione senza scopo di lucro che vede la risposta politica alla pandemia come “un esperimento fallito di pieno controllo sociale ed economico nella maggior parte delle nazioni” e desidera “fare i conti con quello che è successo, capire perché, scoprire e spiegare percorsi alternativi, e impedire che tali eventi si ripetano”.

“Penso che anche la scienza ci abbia deluso – non tanto i singoli scienziati, perché ci sono molti buoni scienziati al CDC, ne conosco molti personalmente – ma la leadership scientifica e la struttura della scienza e la struttura della salute pubblica devono essere riformate “, ha detto Kulldorff.

“E penso, per farlo, non possiamo semplicemente lavorare all’interno delle istituzioni esistenti. Perché sono loro che ci hanno deluso, la leadership lì. Quindi dobbiamo costruire le nuove istituzioni, le nuove organizzazioni per farlo. È un sacco di lavoro, ma è qualcosa che dobbiamo fare. E dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo. Questo è il ruolo di Brownstone, aiutare in questo, essere una di quelle istituzioni, una di quelle organizzazioni per costruirlo”.

