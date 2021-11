(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Bernini (Fi): bene ridimensionare Rdc e abolire Cashback

“Quarantotto milioni di euro del reddito di cittadinanza finiti nelle tasche sbagliate sono un’enormità che non si può occultare buttando la palla in tribuna, perché è una cifra destinata a lievitare con l’aumento dei controlli. Così come è incomprensibile riproporre il Cashback, una misura costata miliardi alle casse dello Stato, che non ha ridotto l’evasione e favorito i più ricchi. Le rivendicazioni identitarie sono legittime, ma non si può ignorare la realtà. E’ giusta quindi la linea del governo: il reddito di cittadinanza va dunque ridimensionato per evitare una nuova valanga di abusi, e il Cashback semplicemente abolito”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

