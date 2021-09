(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 BERLUSCONI: GIACOMONI (FI), FATICO A VEDERE PERSONA PIU’ AUTOREVOLE PER QUIRINALE

“Il presidente Berlusconi non si è mai candidato ad alcunché: anzi si è sempre rifiutato addirittura di affrontare questo tema fino a quando il Presidente della Repubblica sarà nel pieno delle sue funzioni e mi lasci dire che il Presidente Mattarella sta lavorando con grande equilibrio in questa fase così delicata per la storia del nostro Paese. Pertanto mi atterrò anch’io a questa regola anche per quanto riguarda il futuro del Presidente Draghi”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della Commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, in un’intervista a ‘Economy’, rispondendo a una domanda sul futuro Presidente della Repubblica. “Se mi chiede, invece, un parere sull’eventualità di Berlusconi come Presidente della Repubblica – ha aggiunto –, il mio giudizio non può che essere estremamente positivo: per il suo ruolo nella storia di questo Paese, per la sua caratura internazionale, per il suo straordinario percorso di vita ed anche per l’equilibrio e la saggezza dimostrate in questa fase drammatica. Personalmente faccio fatica a vedere un’altra figura più autorevole di Silvio Berlusconi, più adatta di lui a rappresentare la Nazione al massimo livello. Berlusconi è la storia d’Italia, è l’ultimo premier eletto con il consenso del popolo e se nel nostro Paese avessimo l’elezione diretta del Presidente della Repubblica, non avrei dubbi, sarebbe il primo Presidente eletto direttamente dagli italiani”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this