(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 BERLUSCONI. GALLONE (FI): COMPRENSIBILE DECISIONE PRESIDENTE, PERIZIA PSICHIATRICA E’ INSULTO

“Pieno rispetto per la magistratura, ma la decisione di sottoporre una personalità del calibro di Berlusconi a una perizia psichiatrica, tra l’altro nell’ambito di un processo che mai avrebbe dovuto celebrarsi, è inaccettabile, un insulto per chi ha fatto e sta ancora facendo tanto per il nostro Paese. È comprensibile, quindi, anche se amareggia, la decisione di Berlusconi di rinunciare al proprio diritto di difesa pur di non subire un’offesa di tale natura. Spiace che ci siano ancora certi magistrati che al buonsenso e alla logica facciano cosi palesemente prevalere il proprio spirito di parte. L’unico auspicio è che la verità venga al più presto ristabilita con l’assoluzione del nostro presidente e che con essa si ritrovi anche la fiducia nella giustizia”.

Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this