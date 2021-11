(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Bergamo, Dario Trovato è il nuovo Segretario Provinciale della Ugl Salute

Dario Trovato è stato nominato nuovo Segretario Provinciale della Ugl Salute di Bergamo. 37 anni, sposato, padre di due figli, nel 2004 ha iniziato il suo percorso come soccorritore professionale per il 118 di Milano Dopo aver vinto un concorso pubblico nel giugno 2017 è stato assunto come operatore tecnico specializzato di centrale operativa dalla Areu prima per il Numero Unico Emergenza di Milano quindi, dal luglio 2019, presso la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza di Bergamo. Svolge attività sindacale da quattro anni. “Abbraccio con entusiasmo – sono le prime parole dopo la nomina di Trovato – il nuovo ruolo di Segretario Provinciale di Bergamo. Cercherò di svolgere con impegno e professionalità l’impegnativo ruolo affidatomi. Porto con me orgogliosamente i valori che da sempre sono propri della Ugl che vuole essere non solo un’alternativa ma un forte punto di riferimento per i lavoratori della sanità pubblica e privata bergamasca”. Al nuovo Segretario di Bergamo rivolge il saluto Gianluca Giuliano. “La dolorosa scomparsa di Gabriella Simbula – dice il Segretario Nazionale della Ugl Salute – ha imposto dei cambiamenti all’interno della struttura della Lombardia. La nomina di Dario Trovato porta nella provincia di Bergamo l’esperienza sul campo di un operatore sanitario, e sindacalista, che si trova impegnato in prima linea e al servizio della gente. Sono certo che insieme al Segretario regionale Riccardo Melias e agli altri suoi colleghi della regione potrà svolgere con passione e competenza il difficile ruolo al quale è stato chiamato”.

🔊 Listen to this