(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Milano, 20 Luglio 2021

BENZINA A 1,65 EURO LITRO

FEDERPETROLI ITALIA

Il Presidente di FederPetroli Italia: “Il petrolio non finirà mai, certo detto da me che dicono che vivo di pane e petrolio è difficile da credere ma è così. È una risorsa naturale che potrà finire in un pozzo solo se l’uomo sarà avido nello sfruttamento, ma i giacimenti non finiranno e ce ne saranno sempre di nuovi da esplorare e sfruttare”

“In Italia sono stati già perforati e pronti per essere messi in produzione diversi pozzi sia a terra che in mare. La messa in produzione vuol dire che “aprendo il famoso rubinetto” i pozzi iniziano ad erogare”

“Il costo di produzione industriale sulla raffinazione non supera l’euro. Il problema è quello che si addiziona come accise, tasse varie ed altro. In Italia manca una politica energetica. Senza questo, il costo energetico nel nostro Paese non potrà avere risvolti vantaggiosi”.

Link intervista completa: [https://www.ilbollettino.eu/2021/07/19/vacanze-piu-care-per-gli-automobilisti-la-benzina-tocca-165-euro-al-litro/](https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zlecymp/zw24jn7/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuaWxib2xsZXR0aW5vLmV1LzIwMjEvMDcvMTkvdmFjYW56ZS1waXUtY2FyZS1wZXItZ2xpLWF1dG9tb2JpbGlzdGktbGEtYmVuemluYS10b2NjYS0xNjUtZXVyby1hbC1saXRyby8?_d=66J&_c=203ad925)

🔊 Listen to this