(AGENPARL) – gio 18 febbraio 2021 Benifei (PD): Draghi ha parlato di Europa in termini concreti

“Sono molto d’accordo con quanto detto ieri da Mario Draghi nel suo discorso al Senato in cui ha ribadito con forza l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, affermando che “Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma, fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine”. Con queste parole il presidente Draghi ha parlato di Europa in termini concreti, permettendo a noi progressisti di appropriarci del termine sovranità. Sui temi come cambiamento climatico, lotta all’evasione fiscale e lotta alla pandemia è importante costruire una sovranità europea condivisa. Il discorso di Draghi ha rappresentato, quindi, un epitaffio sulla storia del sovranismo riportando il concetto di sovranità nel dibattito democratico”, così Brando Benifei capo delegazione Pd al Parlamento europeo ospite a Radio Immagina.

Benifei ha inoltre ricordato come “Draghi abbia evidenziato nel suo discorso l’importante lavoro fatto dal precedente Governo nella costruzione dei rapporti internazionali e nella battaglia vinta per il recovery plan grazie al quale l’Italia porterà a casa più di 200 miliardi di euro”.

“L’unità delle forze politiche di cui ha parlato il Presidente Draghi – ricorda il capo delegazione PD rispondendo ad una domanda arrivata in studio – è un’unità che va costruita giorno per giorno e bene ha fatto il nostro segratario ad indicare la sintesi a partire dal parlamento. Questa unità deve essere vera ed utile per il Paese.”.

Benifei ha infine parlato di un tema importante come i vaccini affermando che “l’Unione europea ha l’esclusiva per una quantità significativa di dosi e coloro che affermano di avere milioni di dosi da vendere in mercati parallelli dovranno dare spiegazioni. La presidente Von der leyen ha chiaramente parlato di mercato nero e vaccini contraffatti che potrebbero essere pericolosi per la salute. La Commissione deve quindi mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per essere certi che le dosi di vaccino arrivino il prima possibile e su questo il Parlamento europeo sta facendo la necessaria pressione, perché si tratta della salute dei nostri cittadini”

🔊 Listen to this