(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 Benevento. Petrenga (FdI): Riconoscimento monumento Arco Traiano sia punto di partenza per avviare una sua vera valorizzazione

“Abbiamo votato a favore di questo provvedimento, perché quando si parla della valorizzazione e della conservazione del patrimonio culturale della nostra Nazione, Fratelli d’Italia è sempre disponibile e pronta a collaborare. Non a caso abbiamo presentato tante proposte in Senato, di cui ancora attendiamo risposte, volte proprio alla valorizzazione e tutela del nostro patrimonio.”

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga intervenendo in Aula al Senato durante l’approvazione della Dichiarazione di monumento nazionale dell’Arco di Traiano di Benevento.

“Per quanto riguarda l’Arco di Traiano vorrei sottolineare come questo monumento riconosciuto nei secoli, abbia attirato tanta attenzione da parte di esperti, studiosi e visitatori illustri e che, nonostante abbia subito diversi bombardamenti e terremoti, sia stato sempre restaurato.

Oltre alla conservazione però ora è importante puntare alla sua valorizzazione. Per questo propongo, ad esempio, il suo inserimento all’interno di itinerari turistici internazionali in modo da coinvolgere i privati e rendere l’Arco di Traiano un grande attrattore. Ci auguriamo dunque che questo riconoscimento sia, per il monumento e per il territorio interessato, un punto di partenza e non di arrivo”.

