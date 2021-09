(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 “Ogni tanto fa la sua comparsata a Benevento un politico di Milano che ha due ossessioni, il sindaco Mastella ed il Governatore De Luca. Evidentemente soffre di un complesso di inferiorità che prova ad esorcizzare insultandoci.

Questa volta però ha esagerato perché, per colpire Mastella, ha offeso tutti i beneventani definendoli ‘sudditi’.

È il pregiudizio di chi viene da Milano per fare del Sud un mero bacino elettorale.

I beneventani sono cittadini consapevoli, orgogliosi e fieri. Scelgono con la loro testa e il loro cuore, non hanno bisogno delle indicazioni di un tale che, ad ogni campagna elettorale, fa la sua toccata e fuga a Benevento.

Ancora più imbarazzante è il silenzio della candidata sindaco che il politico di Milano è venuto a sostenere. Forse essere stata sotto la naftalina per tanti anni ha sedato anche l’orgoglio di appartenenza ad un grande popolo, quello dei Sanniti. Se avesse studiato la storia il politico di Milano ci avrebbe pensato su due volte prima di definire sudditi i beneventani”. Lo dichiara la Sen. Sandra Lonardo.

