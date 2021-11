(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 [0LOGO TV BENEVENTO]

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione .

Si trasmette in allegato:

-nota stampa dell’associazione SOS Antiracket e antiusura di Salerno sul seminario in oggetto;

-foto dell’evento e locandine.

Ai tre incontri informativi ha partecipato personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di questo capoluogo, dei Nuclei Operativi delle Compagnie di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo ed i comandanti e componenti delle 35 Stazioni della provincia sannita.

Saluti

L’addetto ai rapporti con la stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

Lgt Andrea Sgarra

🔊 Listen to this