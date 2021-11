(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

23 novembre 2021

Benefici penitenziari, audizioni Università Roma Tre, Csm e Fondazione Falcone

Mercoledì dalle 11 diretta webtvMercoledì 24 novembre, dalle ore 11, la Commissione Giustizia della Camera svolge, in videoconferenza, audizioni informali sulle “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”:

ore 11: Massimiliano Masucci, professore di diritto penale presso l’Università Roma Tre;

ore 11.30: Antonino Di Matteo, componente del Consiglio superiore della magistratura;

ore 12: rappresentanti della Fondazione Falcone.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

