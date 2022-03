(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24: intervento sulle accise per l’autotrasporto non è più rinviabile – Al lavoro per evitare un blocco

“Io sono della convinzione che bisogna intervenire adesso sulle accise perché questo intervento non è più rinviabile. Questo settore sta pagando un prezzo troppo alto, e questo settore, mi permetto di dire, è un settore strategico ma anche un settore abbastanza sconosciuto e non è più in condizione di far fronte a questi costi. Il mio sforzo in tutte queste settimane, e ancora nella giornata di ieri, è stato quello di evitare un blocco dell’autotrasporto. E per questo dicevo non è più rinviabile un intervento perché ci sono soprattutto le piccole aziende che non sono più in condizioni di reggere. Siccome credo che bisogna guardare direttamente e nel merito le questioni, adesso è il momento di dare una risposta. Nel momento in cui bisogna scegliere bisogna avere una scala di priorità, sicuramente questo settore è un settore che deve stare al primo punto”. Lo ha detto Teresa Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24. In merito poi alle trattative per evitare il blocco del settore ha aggiunto a Radio 24: “Quando uno si siede al tavolo di confronto l’impegno è quello di non arrivare una rottura e di non arrivare a un blocco delle attività, io continuo a lavorare in questa direzione e spero che nelle prossime ore si arrivi ad avere una proposta di tutto il Governo che dia un po’ di respiro al settore sapendo che stiamo parlando di un settore dove è misurabile la differenza di costo che si è determinato nel giro di un po’ di mesi”, ha concluso Teresa Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a Radio 24.

Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24: Scostamento è debito, se ne parla con troppa facilità

“Scostamento di bilancio? Che sia possibile, aspetto me lo dica il ministro delle finanze e il presidente del Consiglio. Talvolta anche quando si svolgono delle funzioni di governo si discute come se si stesse sul salotto di casa propria a discettare. Ci sono le condizioni per fare uno scostamento di bilancio? Credo che tutti dobbiamo avere la consapevolezza che lo scostamento di bilancio significa debito che poi va pagato. Io credo che bisogna avere chiarezza delle misure che effettivamente necessarie per non bloccare il paese e sulla base di questo poi prendere le decisioni conseguenti”. Così Teresa Bellanova, viceministra Infrastrutture e mobilità sostenibili, a 24 Mattino su Radio 24.

Maria Luisa Chioda