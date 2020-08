BEACH TENNIS – I RISULTATI DELLA FASE REGIONALE DELLA SERIE C

(AGENPARL) – ORISTANO, mar 11 agosto 2020

Va in archivio il Campionato a Squadre del Beach Tennis sardo disputato a Torre Grande sabato 8 e domenica 9 Agosto 2020.

Cinque le associazioni sportive dell’isola che a Oristano hanno portato ben 16 squadre e circa 100 atleti per disputare la Fase Regionale “Cantina Contini” della Serie C. Per tutti l’obiettivo era strappare il pass per la fase nazionale di Cesena. Unica assente l’Asd Scuola Beach Tennis Sardegna.

Intanto, l’Eolo Beach Tennis prosegue il lavoro di organizzazione dei Campionati Italiani di 3^ e 4^ Categoria di Beach Tennis- Proxienergy, che si terranno sulla spiaggia di Torre Grande il 21-22 e 23 Agosto 2020. Si tratta di uno tra i più importanti eventi sportivi dell’estate sarda.

Le due giornate

Nella fase a gironi nessuna sorpresa, con tutte le teste di serie che hanno mantenuto la propria posizione: unica a non riuscirci Eolo B, sorpresa dai compagni di associazione di Eolo D.

Le due semifinali sono molto diverse tra di loro. Laguna Beach A (al miglior risultato di sempre per l’associazione di Capoterra) non può nulla contro i favoriti Beach time: 2 a 0 il risultato finale. Nella seconda semifinale è invece battaglia vera, con Beach Tribù che ha la meglio nel femminile solo al long tie break, e con Eolo che pareggia immediatamente i conti nel doppio maschile. Il misto, sulla carta molto equilibrato, vede invece imporsi agevolmente gli atleti cagliaritani, che così accedono alla finale.

In finale Beach Time schiera Orrù/Mirtillo, contrapposte a Scano/Manenti per Tribù.

Nella prima fase sono quest’ultime a prevalere, per poi subire la rimonta e conseguente vittoria di Beach Time. Il doppio maschile segue la falsariga del femminile: Nessi/Delogu partono bene, subendo poi il ritorno di Busonera/Frau che mettono il timbro sulla meritata vittoria di Beach Time.

In serata arriva la bella notizia dell’assegnazione di due posti per la fase nazionale alla Sardegna. La nostra regione vedrà quindi 4 squadre nei campionati nazionali: Beach Tribù presenterà una squadra in serie A ed una in serie C, Eolo proverà a mantenere anche quest’anno la serie B, Beach Time si presenterà per il terzo anno consecutivo alla serie C nazionale.

Classifica finale

• Beach Time A (Busonera, Frau C., Frau R, Puddu, Orrù S., Orrù R., Perinu, Mirtillo

• Beach Tribù A (Delogu, Nessi, Ibba, Portoghese, Scano, Manenti, Olla)

• Eolo Beach Sports A (Capelli, Somaroli, Sanna, Pieretti, Uras, Usai, Vivoli)

• Laguna Beach A (Affuso, Locci, Pulcrano, Carboni, Pulcrano, Magnani, Mussetti)

• Laguna Beach B (Pulcrano, Magnani, Atzori, Imbimbo, Cerusico, Ciaccia, Caocci)

• Eolo Beach Sports C (Cazzaniga, Perilli, Zardi, Cau, Camerada, Melis, Pisanu)

• Eolo Beach Sports D (Iervolino, Cadoni, Cioni, Sanna, Pala M., Pala F., Serra)

• Beach Tennis Pula A (Cossu, Picci, D’Aniello, Picci, Idini)

Fonte/Source: http://www.comune.oristano.it/it/il-comune-informa/notizie/notizia/Beach-tennis-I-risultati-della-fase-regionale-della-serie-C/