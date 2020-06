(AGENPARL) – gio 04 giugno 2020 *BCE, BAGNAI (LEGA): ANNUNCIO LAGARDE METTE PAROLA FINE A USO MES*

“Estendendo a 1350 miliardi il programma di acquisto di titoli di Stato in

risposta all’emergenza pandemica (PEPP, Pandemic Emergency Purchase

Programme) la BCE ha preso una decisione in qualche modo obbligata.” Così

il responsabile economico della Lega, senatore Alberto Bagnai. “Come la

Lega ha più volte sottolineato, sulla base della più elementare logica

macroeconomica e dell’autorità dei più importanti economisti mondiali, da

Blanchard a Giavazzi a Buiter, l’unica via di uscita dall’attuale

recessione che non conduca a una crisi da sovraindebitamento è l’intervento

della Bce, che grazie alla sua illimitata potenza di fuoco può e deve

sostenere il finanziamento degli Stati membri. Non è un merito della Lega”

prosegue il Senatore “se le cose stanno andando come logica vuole che

vadano, ma è un demerito del Governo non aver ascoltato la Lega e aver

perso tempo in una trattativa divisiva e priva di costrutto come quella sul

MES. Dopo l’annuncio di oggi, qualsiasi menzione a questo strumento di

finanziamento, qualsiasi invito a indebitarsi con esso, perde ogni

significato economico e si dichiara per quello che è: un insensato atto di

vassallaggio al PD e all’attuale Commissione Europea. L’unico finanziamento

“a costo zero” è quello effettuato collocando indirettamente titoli presso

la Bce, poiché quest’ultima, come è noto, retrocede gli interessi ai Tesori

nazionali, di fatto sterilizzandone il carico. Auspichiamo che il Governo

approfitti delle condizioni ulteriormente vantaggiose che si sono

determinate sul mercato per approvvigionarsi tempestivamente di liquidità e

indirizzarla immediatamente all’economia reale. Non ci sono più scuse per

non intervenire, soprattutto dopo gli ultimi dati che testimoniano l’uscita

dal mercato del lavoro di oltre un milione di italiani nel bimestre di

lockdown.”

